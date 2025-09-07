Afrique de l'Ouest: Le Représentant spécial, Leonardo Santos Simão, appelle à une mobilisation collective pour renforcer l'intégrité de l'information en Afrique de l'Ouest et au Sahel

- Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, M. Leonardo Santos Simão, a participé ce 5 septembre à la dernière étape de la Conférence régionale sur l'intégrité de l'information en Afrique de l'Ouest et au Sahel, qui s'est tenue à Praia, au Cap-Vert, du 3 au 5 septembre 2025, en présence du Premier ministre de la République du Cap-Vert, Ulisses Correia e Silva.

À cette occasion, M. Simão a salué l'engagement des autorités cap-verdiennes pour l'organisation et l'accueil de cet important rendez-vous régional. Il a également adressé ses félicitations à l'ensemble des participants pour la qualité des échanges et la pertinence des recommandations formulées, en faveur d'un espace informationnel éthique, fiable et transparent dans la sous-région.

Le Représentant spécial a réaffirmé l'engagement indéfectible du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS) à poursuivre sa coopération avec l'UNESCO et les autres partenaires, en vue de soutenir les États de la région dans la mise en oeuvre du Cadre politique de Praia adopté aujourd'hui par la conférence.

Il a souligné que cette initiative s'inscrivait pleinement dans les efforts collectifs visant à renforcer la résilience des sociétés de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel face aux menaces que représentent la désinformation et la manipulation de l'information, deux phénomènes qui fragilisent la gouvernance démocratique, alimentent les tensions et mettent en péril la paix et la cohésion sociale.

M. Simão a lancé un appel à une mobilisation coordonnée de tous les acteurs -- institutions publiques, organes de régulation, médias, société civile et partenaires internationaux -- pour traduire en actions concrètes les engagements pris, et bâtir un environnement informationnel protecteur des droits humains, la cohésion sociale et vecteur de stabilité.