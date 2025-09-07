Afrique du Nord: Lutte contre la spéculation - La Tunisie renforce les contrôles sur les marchés de gros

6 Septembre 2025
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Conformément aux instructions du président de la République, visant à lutter contre toutes les formes de spéculation, de monopole et de hausse artificielle des prix des légumes, des fruits et des produits de consommation, les unités de la police et de la garde nationale ont mené, à l'aube du 6 septembre 2025, des opérations de contrôle et de sensibilisation simultanées sur l'ensemble des marchés de gros du pays. Ces interventions ont concerné toutes les parties impliquées dans l'approvisionnement, la fixation des prix, la vente et la distribution des produits.

Ces opérations ne se limitent pas au respect de la loi. Elles visent également à promouvoir la solidarité, l'entraide et l'esprit national, afin de rendre les prix accessibles à tous et d'éradiquer les comportements égoïstes.

La Tunisie appelle ainsi ses citoyens à s'engager dans une démarche collective de responsabilité et de partage, pour que nul ne reste privé de produits essentiels. L'État tunisien réaffirme sa détermination à défendre les droits des consommateurs et à préserver leur pouvoir d'achat, tout en soutenant les agriculteurs dans leurs efforts et leurs difficultés.

Ces opérations ont reçu un accueil favorable de la part des acteurs concernés et des citoyens. Le travail se poursuit pour assurer une distribution équitable et juste des produits de première nécessité à l'ensemble de la population.

