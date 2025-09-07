Tunisie: CAB - Repartir malgré tout - Une pause bénéfique

6 Septembre 2025
La Presse (Tunis)
Par Bechir SIFAOUI

Les Cabistes sont décidés, malgré le mauvais sort qui s'acharne sur eux, à sortir de cette situation encore plus inédite que lors des saisons précédentes.

La Presse -- Perdre un match de cette façon, celui face au CA, et être dans la foulée lourdement sanctionné sur le double plan sportif et financier au moment où l'équipe s'efforce de payer ses dettes n'aide pas au décollage. Conscients de ces difficultés à relever la tête, responsables et joueurs n'arrêtent pas de travailler pour éviter que ça empire.

En effet, le coach Chokri Bejaoui est en train de multiplier les séances d'entraînement aussi bien à la forêt du Nadhour que sur la plage, beau temps oblige! On sait parfaitement que le côté physique, dans les conditions imposées au CAB, aura son importance pour supporter les nombreux déplacements à effectuer et donc l'endurance. En outre, le joker Abdou Seydi parti, le staff technique devra lui trouver un remplaçant de même calibre.

Fort heureusement que cette pause lui aura donné du temps, aussi court soit-il, pour redistribuer les cartes de l'effectif.

Faire contre mauvaise fortune bon coeur

Aujourd'hui, il y a plein de jeunes joueurs qui n'attendent qu'une occasion pour montrer ce qu'ils savent faire. Et bientôt, on verra à peu près quelle serait la nouvelle configuration de l'équipe. Faire contre mauvaise fortune bon coeur, se projeter mais aussi tirer les enseignements de l'épisode du match face au CA, le CAB a assez de vécu, de ressources et de détermination pour décoller malgré tout.

