Tunisie: Le Pôle du Théâtre et des arts scéniques dévoile sa programmation - Des dates à ne pas manquer

Comme chaque année, le Pôle du théâtre et des arts scéniques, rattaché au Théâtre de l'Opéra de Tunis, propose une programmation éclectique ouverte à un large public. Portés par des professionnels mais aussi par des amateurs passionnés, ces rendez-vous culturels mettront en lumière des créations inédites, parfois présentées pour la toute première fois.

Entre événements reconduits et nouvelles initiatives lancées cette année, Mme Jamila Chihi, directrice du Pôle, nous a confié les dates à retenir :

Du 26 septembre au 2 octobre : 6e édition de « Sortir au théâtre »

Comme chaque année, la saison est inaugurée par cet événement tant attendu par les passionnés du 4e art, surtout qu'il précède les Journées Théâtrales de Carthage (JTC). D'habitude, un bon nombre des oeuvres présentées feront par la suite partie de la sélection officielle des JTC qui se tiendront cette année du 22 au 29 novembre.

Cette édition sera en hommage à feu Fadhel Jaziri, célèbre réalisateur et homme de théâtre tunisien, disparu récemment, et portera son nom. Un appel à candidatures est déjà lancé pour les projets créés en 2025. Sept pièces seront retenues pour le programme de « Sortir au théâtre » et l'annonce de la liste finale se fera le 15 septembre.

Du 9 au 14 janvier : 6e édition des Rencontres du Théâtre Amateur

Des troupes d'amateurs venues des quatre coins du pays viendront présenter leurs créations originales. Ce festival, désormais bien ancré dans les traditions culturelles, propose des pièces qui rencontrent chaque année un franc succès auprès du public.

Du 27 au 29 mars : Journée internationale du théâtre

La journée internationale du théâtre correspond au 27 mars et la fête sera étalée sur 3 jours avec des expositions, des hommages, représentations et même des concerts de musique.

Du 14 au 17 mai : première édition du Festival du théâtre des personnes à besoins spécifiques

Placée sous le slogan « Par le théâtre, j'existe » (Bel masrah akoun), cette initiative met à l'honneur la vocation profondément humaine et inclusive du quatrième art. Elle illustre l'engagement du Pôle du Théâtre et des Arts scéniques en faveur d'une culture accessible à tous, sans distinction. Sur scène, ce sont des comédiens à besoins spécifiques qui donnent vie aux textes, apportant une sensibilité unique et une force d'expression singulière.

Le théâtre devient ainsi un espace de valorisation et d'émancipation où ils peuvent s'exprimer pleinement.

Du 29 juin au 5 juillet : Expressions théâtrales

Ces journées viennent comme d'habitude clôturer la saison avec un cycle de représentations ouvertes au grand public. Il s'agit d'un festival dédié aux projets des ateliers de théâtre qui ont eu lieu au cours de la saison. L'objectif est d'offrir une visibilité aux talents émergents à partir de 5 ans, sans limite d'âge et quel que soit le parcours de vie.

Chaque année, même des retraités amateurs rejoignent l'aventure, portés par le désir de réaliser un rêve de jeunesse longtemps mis de côté et de goûter, souvent pour la première fois, à l'émotion unique de la scène et de la rencontre avec le public et les journalistes. Le line-up de l'édition précédente a inclus 18 spectacles sur une semaine à raison de deux ou 3 pièces par jour.

Notons également que, pour le moment, une nouvelle oeuvre est en cours de production par le Théâtre de l'Opéra et le public pourra bientôt la découvrir. D'autres pièces de théâtre produites lors de la saison 2024/2025 continuent toujours à faire le tour d'événements prestigieux à l'échelle internationale avec des retours fortement positifs de la part des spectateurs et des critiques.