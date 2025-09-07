Tunisie: « L'astronomie pour tous », demain à l'INM - L'éclipse lunaire s'offre en spectacle

Il n'est pas toujours possible d'assister à une éclipse lunaire, phénomène naturel extraordinaire qui se produit en moyenne deux fois par an. Mais son observation, lors de son évolution dans le ciel, n'a cessé, à chaque fois, d'attirer l'attention.

La Presse -- Demain dimanche, 7 septembre, il y aura l'occasion propice de voir ce phénomène, observable depuis le siège central de l'Institut national de la météo (INM), à Tunis, dans une soirée astronomique ouverte au public intitulée « l'astronomie pour tous ».

Le ciel au- dessus de nos têtes et ses galaxies seront le théâtre d'un évènement fascinant.

Passionnés d'y prendre part et voir l'éclipse lunaire dans tous ses états, à bout portant, astronomes et astrophiles ne devraient pas rater l'opportunité et insistent d'être au rendez-vous, dimanche soir, au siège de l'INM.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Par définition pure et simple, « l'astronomie est l'étude de tout ce qui se trouve dans l'univers au-delà de l'atmosphère terrestre. Cela inclut les objets visibles à l'oeil nu, comme le soleil, la lune, et les étoiles. Elle inclut également les objets observables uniquement avec des télescopes ou d'autres instruments, comme les galaxies lointaines et les minuscules particules ».

L'éclipse, étape par étape

Pour bien animer cette soirée exceptionnelle, l'INM aura à meubler un menu très intéressant riche de découvertes spectaculaires scientifiques et astronomiques. Dans un récent communiqué rendu public, l'INM a déjà concocté un programme animé par des experts de l'univers. Il comprendra une explication du phénomène de l'éclipse lunaire totale et l'observation de la lune durant l'éclipse, ainsi que le suivi de Saturne, de la galaxie d'Andromède et de la galaxie du Triangle.

Cette éclipse lunaire totale, lit-on dans le même communiqué, se produira demain, et sera visible depuis l'Antarctique, l'Australie, l'Asie, l'océan Pacifique occidental, l'océan Indien, l'Europe, l'océan Atlantique oriental et l'Afrique.

A Tunis, ainsi que dans plusieurs régions du pays, ce phénomène serait également, observable, sous un ciel clair et dégagé. A Tunis, la Lune se lèvera déjà éclipsée, à 18h35 (heure locale), offrant, dès son apparition, un disque rougeâtre, appelé « lune de sang » ou la lune rouge. En cette position lunaire, Saturne sera, alors, à bout touchant.

Pour plus de précision, selon l'INM, cette éclipse lunaire commence à apparaitre, en début pénombre, à 16h28, puis début partielle à 17h27, ensuite début totalité 18h30, lever de la lune dans sa totalité à Tunis à 18h35, son maximum à 19h11, fin totalité à 19h52, fin partielle 20h56 et fin pénombre à 21h55. Curieux ne pas s'abstenir !