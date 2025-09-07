Dans un avenir très proche, les titulaires de doctorat pas encore recrutés au sein des universités, des centres de recherche ou des entreprises publiques ne garniront plus les cafés ou les salons de thé. Ils remplaceront ceux et celles qui ont usurpé les postes de responsabilité dans les services publics sans avoir les diplômes nécessaires, tout simplement par clientélisme à certaines parties qui font souffrir toujours les Tunisiens par leur incompétence et aussi leur volonté de sabotage et d'obéissance aveugle, mais rétribuée, aux lobbies étrangers et aussi «nationaux».

- Ceux et celles qui ont fait circuler l'idée selon laquelle le dossier des diplômes universitaires falsifiés et des cadres administratifs qui ont accédé à des postes de direction dans plusieurs ministères et entreprises publiques sans avoir obtenu même le baccalauréat relève désormais du passé et que le gouvernement s'est trouvé dans l'obligation de le classer faute de preuves ont, encore une fois, raté le coche.

En assurant que le Président de la République, initiateur du projet visant à démasquer les usurpateurs et aussi ceux qui leur ont facilité la tâche, s'est trouvé, lui aussi, dans l'obligation d'oublier l'affaire et de concentrer son attention sur l'embellissement des places publiques livrées à leur sort par les municipalités où les incompétents règnent en maîtres absolus ou sur la levée des ordures ménagères à l'avenue Habib-Bourguiba, dans les règles d'hygiène suivies depuis le bon vieux temps.

Sauf que le Chef de l'Etat a réussi à habituer les Tunisiens et les Tunisiennes à une constante fondamentale marquant sa conception particulière de la gouvernance des affaires publiques.

En effet, et les événements le confirment quasi-quotidiennement, le Président ne lâche jamais prise et il traite tous les dossiers de développement sur un pied d'égalité.

De plus, tous les secteurs bénéficient de la priorité sur son agenda et ceux, y compris parmi ses collaborateurs les plus proches, qui pourraient, à un moment d'égarement, penser qu'il a oublié tel ou tel dossier compromettant, doivent savoir que le Chef de l'Etat peut, à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit, les interpeller sur n'importe quel dossier pour s'informer sur ce qu'ils ont fait jusqu'ici et aussi pour prendre les décisions même douloureuses qu'ils tardent à prendre par incompétence ou par omission en obéissant aux ordres de certaines parties dont plus personne n'ignore l'identité, les sordides objectifs ou les commanditaires agissant, désormais, au vu et au su de tout le monde.

La rencontre que le Président a eue avec les titulaires de doctorat attendant encore une désignation au sein des universités ou des centres de recherche scientifique est porteuse d'un message d'une importance, à la fois, historique et stratégique.

Le Chef de l'Etat les a rassurés que le gouvernement est décidé à valoriser les compétences nationales dans l'avenir, les élites pour la formation desquelles la communauté nationale a consenti durant des années et des années d'énormes sacrifices ne seront plus laissées dans l'oisiveté ou devant les ambassades étrangères en quête d'un poste à Paris, Dubai ou au Qatar.

De nouveau, le Président a donné l'assurance aux titulaires de doctorat et aux Tunisiens qui souffrent quotidiennement de ce que «les véreux» de l'administration leur font subir qu'à l'avenir, la situation va se décanter quand les fossoyeurs feront leurs valises et les compétents parmi les enfants du peuple qui ont décroché leurs diplômes méritoirement s'installeront dans les entreprises publiques et pourquoi pas aussi dans les entreprises privées qui ont également besoin d'un coup de balai afin de pouvoir s'aligner sur les normes internationales en matière de compétence, d'expertise ou de professionnalisme. Au cas où elles voudraient s'aligner sur la culture internationale de la qualité et de l'efficience et au cas où également elles voudraient perdurer dans le dur marché mondial de la concurrence.

Le Chef de l'Etat est d'une clarté étonnante. Pour lui, les voies de la réussite sont, désormais, balisées. Et les responsables défaillants seront remplacés par les compétents.

Quant aux saboteurs sous l'emprise des lobbies, ils n'échapperont pas à la justice et ils payeront de leurs crimes.