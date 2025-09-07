Tunisie: ISIE - Suivi des recommandations des organes de contrôle

Récemment mis en place au sein de l'Instance, le comité de suivi des recommandations des organes de contrôle externe et interne à l'Isie vient de tenir sa première réunion.

-Le président de l'Isie, Farouk Bouasker, a présidé mercredi dernier, la première réunion du comité de suivi des recommandations des organes de contrôle qui ont été récemment mis en place au sein de l'instance, et ce, en présence des membres du Conseil de l'Instance et des représentants des différents départements et services centraux et du Bureau du Conseil de l'Isie.

Cette réunion s'inscrit, d'après un communiqué de l'Instance, dans le cadre du souci de suivre périodiquement l'avancement des travaux des différents départements et services de l'Instance supérieure indépendante des élections (Isie).

A cette occasion, le président de l'Isie a souligné que la mise en place de ce comité reflète la volonté de son conseil d'administration de renforcer les règles de bonne gouvernance et de transparence dans la gestion administrative et financière de l'instance, de préserver les fonds et les biens publics, et de rationaliser les dépenses.

Il a, à cette occasion, salué les efforts déployés par les différents administrations et services de l'Isie.

Par la suite, les participants à cette réunion ont examiné les moyens et propositions pour assurer la consécration des recommandations émises par les organes de contrôle interne et externe, suite à l'approbation par le conseil des états financiers de l'Instance au titre de l'année 2024 lors de sa précédente réunion tenue le 25 août dernier en présence des commissaires aux comptes.