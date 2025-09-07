Tunisie-Chine - Vers le renforcement de la coopération médiatique

La Presse -- «Les relations entre la Chine et le monde arabe, notamment la Tunisie, connaissent ces dernières années une dynamique nouvelle, qui dépasse désormais les seuls domaines économique et diplomatique pour investir le champ médiatique. La Tunisie, de son côté, s'inscrit activement dans ce rapprochement, et nous espérons multiplier les initiatives de coopération entre nos médias respectifs», affirme le chef du département du Monde arabe, Tchiao Tchiao Long, dans une déclaration à La Presse.

La Tunisie, passerelle médiatique

Les accords signés récemment entre l'agence Tunis-Afrique Presse (TAP) et l'agence de presse Xinhua témoignent de la volonté commune de renforcer l'échange d'informations et de favoriser une meilleure compréhension mutuelle, de l'avis du même responsable chinois.

Ce partenariat ouvre ainsi la voie à une diffusion croisée de contenus, à des formations conjointes pour les journalistes et à un partage d'expertise en matière de digitalisation des rédactions.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À la question de savoir si la Tunisie peut jouer un rôle de passerelle entre la Chine et le Maghreb grâce à son paysage médiatique diversifié et son emplacement stratégique, le même interlocuteur a affirmé que la Tunisie et le reste des pays du Maghreb arabes s'annoncent au coeur d'une coopération sino-arabe en pleine expansion.

Une coopération sino-arabe croissante

Au-delà du cadre bilatéral tuniso-chinois, Pékin développe une stratégie médiatique régionale. À travers le Forum de coopération médiatique sino-arabe, lancé en 2018 et dont l'édition prochaine se tiendra à Yinchuan, la Chine encourage la création de réseaux entre chaînes de télévision, agences de presse et plateformes numériques arabes. L'objectif étant de consolider l'amitié sino-arabe et d'offrir une alternative narrative aux grands médias internationaux.

Dans ce contexte, plusieurs chaînes arabes diffusent désormais des programmes culturels et documentaires chinois traduits en arabe, tandis que la télévision centrale de Chine (Cgtn) renforce sa présence dans la région.

Enjeux et perspectives

Ce rapprochement médiatique s'inscrit dans une logique plus large, celle de l'initiative «la Ceinture et la Route», où l'information est perçue comme un levier de rapprochement entre les peuples.

«Nous oeuvrons à renforcer la coopération avec nos confrères tunisiens, afin de servir le rapprochement culturel entre les deux peuples amis. D'ailleurs, on a déjà lancé le club des lecteurs», en vue de raffermir les liens entre le lectorat de la presse tunisienne et celui de notre revue La Chine aujourd'hui, abonde dans le même sens le chef du département du monde arabe et de l'Afrique, Bing Tchoyon.

Pour les pays arabes, il s'agit d'accéder à de nouveaux contenus et à des outils technologiques innovants. Pour la Chine, c'est une manière de consolider son image et d'élargir son influence culturelle.

Pour la Tunisie, cette coopération serait, à bien des égards, une opportunité de formation, de modernisation et de diversification des sources d'information.