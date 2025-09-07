Tunisie: Start-up Tunisiennes - Plus de 24 millions de dollars levés en 2024

Porté par un cadre réglementaire favorable et l'intérêt croissant des investisseurs, l'écosystème tunisien des start-up a franchi un cap en 2024 avec plus de 24 millions de dollars levés à travers 11 opérations de financement.

- La Tunisie s'impose rapidement comme un hub dynamique pour les start-up et l'innovation en Afrique du Nord. C'est ce qu'a révélé le rapport 2025 de « Start-up Genome », qui dresse un état des lieux de l'écosystème mondial des start-up.

Le document souligne que le positionnement stratégique de la Tunisie qui est au carrefour de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique subsaharienne, constitue un atout majeur pour attirer les entrepreneurs désireux de se développer à l'échelle régionale.

Ce positionnement, combiné à un cadre réglementaire proactif, fait de la Tunisie une destination de plus en plus attractive pour les projets technologiques. Le rapport met en avant le rôle déterminant du Start-up-Act, qui a permis de simplifier les procédures, d'accorder des incitations financières et de faciliter l'accès aux réseaux internationaux.

Depuis son lancement, 1.165 start-up ont obtenu le label Start-up-Act, générant un chiffre d'affaires cumulé de 300 millions de dollars. Rien qu'en 2024, les start-up tunisiennes ont levé 24 millions de dollars à travers 11 opérations de financement.

Des secteurs porteurs

La Tunisie dispose également d'une infrastructure de capital-risque solide. En témoigne la hausse de 56 % du nombre d'investisseurs actifs en 2024 par rapport à 2023, traduisant l'intérêt croissant des acteurs régionaux et internationaux pour l'écosystème local. Le pays compte dix fonds de capital-risque actifs, qui jouent un rôle stratégique dans le financement « early stage » et l'accompagnement des projets innovants.

En parallèle, les partenariats public-privé, soutenus par plusieurs bailleurs de fonds, continuent de stimuler l'innovation et l'entrepreneuriat. Le rapport identifie par ailleurs des secteurs clés où les start-up tunisiennes se distinguent particulièrement. Il s'agit d'abord de l'économie verte et le climat-tech, puisque la Tunisie se positionne comme un hub régional de l'énergie propre avec des mégaprojets tels que le projet d'hydrogène vert « H2 Notos » et le gazoduc « Sahara Green Hydrogen » d'une capacité de 8 GW.

Le lancement du « Green Hydrogen Camp » en 2025 et le projet d'interconnexion Italie-Tunisie d'une valeur de 304,5 millions de dollars favorisent l'émergence d'une nouvelle vague de start-up Greentech.

Parmi d'autres secteurs porteurs pour les start-up tunisiennes, le rapport a identifié le « Healthtech ». Plus de 30 entreprises tunisiennes innovent déjà dans la télémédecine, les thérapies numériques et la santé reproductive.

Enfin, l'intelligence artificielle, l'IA générative et le DeepTech, sont des filières qui sont en train de susciter l'intérêt des jeunes et qui apparaissent comme des secteurs d'avenir.

Le lancement du «AI Innovation Hub » avec « Nvidia » en novembre 2024 constitue une étape clé. De plus, la cession d'InstaDeep pour 682 millions de dollars a déclenché un véritable engouement : plus de 120 start-up spécialisées en IA, développant des Large Language Model ou des « Large Language Model » (LLM) en arabe, des optimiseurs logistiques ou encore des puces d'edge computing sont aujourd'hui actives.

Selon le document, cette dynamique est, par ailleurs, renforcée par la création de nouveaux parcours doctoraux en machine learning.