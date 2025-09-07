Afrique: CETIME - Clôture du Makeathon Africa

- Le Centre technique des industries mécaniques et électriques (Cetime) a organisé, les 30 et 31 août, la première édition du Makeathon Africa by Cetime.

L'événement s'est tenu au Centre de ressources technologiques (CRT) de Novation City à Sousse, en partenariat avec plusieurs acteurs institutionnels et industriels.

Inspiré du concept des hackathons technologiques mais adapté aux secteurs de la mécanique, de l'électronique, de la mécatronique et de l'ingénierie appliquée, ce Makeathon avait pour objectif de stimuler l'écosystème de l'innovation dans ces domaines, tout en renforçant les dynamiques intersectorielles et intergénérationnelles en réunissant des profils multidisciplinaires.

La cocréation de solutions industrielles innovantes entre jeunes talents et industriels, le prototypage d'idées à fort potentiel de valorisation et la promotion des synergies entre recherche, industrie et entrepreneuriat ont été au coeur des activités.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pendant 48 heures, les participants, répartis en équipes pluridisciplinaires, ont développé des solutions concrètes dans un esprit collaboratif. L'événement a rassemblé de jeunes talents, experts, coachs et acteurs de l'écosystème de l'innovation autour d'un défi unique : imaginer, concevoir et prototyper des solutions industrielles pour l'Afrique de demain. Les participants ont également bénéficié de séances de coaching, le pitching de projet et les soft skills.