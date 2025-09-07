Tunisie: Boule lyonnaise - Championnat d'Afrique - la Tunisie termine avec 13 médailles dont 4 or

La sélection tunisienne de boule lyonnaise seniors (hommes et dames) a récolté 13 médailles (4 or, 8 argent et 1 bronze), à l'issue du championnat d'Afrique de la discipline, qualificatif au Mondial-2026, qui s'est déroulé du 2 au 7 septembre à l'Île Maurice.

Les médailles d'or ont été remportées par la paire Achraf Zouaoui-Mourad Ayadi en double hommes, par Yosra Mhamedi et Hana Dridi au tir rapide en double dames, par Achraf Zouaoui au tir et point et Mourad Ayadi à l'épreuve individuelle.

Pour rappel, la sélection tunisienne, entraînée par Wael Balti, est représentée lors de cette compétition continentale par Yosra Mhamedi et Hana Dridi chez les seniors filles et par Achraf Zouaoui, Mourad Ayadi et Oussama Balti chez les seniors garçons.