Sénégal: Tamba - 472 décès néonatals et 42 maternels enregistrés depuis début 2025

6 Septembre 2025
Le Soleil (Dakar)

« Depuis le début de l'année 2025, la région de Tambacounda a enregistré 472 cas de mortalité néonatale et 42 cas de mortalité maternelle. L'annonce a été faite par le gouverneur de la région, Guédji Diouf, lors de la célébration du Mawloud à Makacolibantang.

« Depuis le début de l'année à nos jours, nous avons enregistré 472 décès néonatals et 42 décès maternels », a-t-il indiqué. Rien que pour le mois d'août, 15 femmes ont perdu la vie en donnant naissance, a-t-il ajouté.

Pour le chef de l'exécutif régional, cette situation alarmante doit interpeller tout le monde. Il a ainsi lancé un appel à la mobilisation de toutes les forces vives de la société. Profitant de la cérémonie religieuse, il a sollicité l'implication des guides religieux, des leaders d'opinion et des acteurs communautaires dans la sensibilisation des populations.

« Pour faire face à cette forte mortalité, nous devons aider les acteurs de la santé en exhortant les femmes enceintes à se rendre à l'hôpital et à respecter leurs visites prénatales. Cela permettra aux médecins d'agir à temps et de sauver la vie des patientes dès la détection de la moindre anomalie », a expliqué M. Diouf.

Selon lui, la protection de la mère et de l'enfant est une responsabilité collective où chacun doit jouer sa partition.

Boubacar Agna CAMARA

