Sénégal: Émigration irrégulière - 23 candidats interpellés à Mbour

La Gendarmerie nationale a annoncé, dans un communiqué, l'arrestation de vingt-trois candidats à l'émigration irrégulière ainsi que d'un présumé organisateur, lors d'une opération menée vendredi 5 septembre par la Compagnie de gendarmerie de Mbour.

L'opération conjointe, conduite par la Brigade territoriale de Joal avec l'appui de la Brigade de recherches de Mbour, a été menée dans les villages de Mbodiène et ses environs. Tous les candidats interpellés sont de nationalité sénégalaise, précise la même source.

Cette opération s'inscrit dans le cadre du renforcement de la surveillance des zones sensibles, particulièrement en cette période de Gamou, jugée propice aux tentatives de voyage clandestin.

La Gendarmerie nationale a réaffirmé sa détermination à combattre l'émigration irrégulière et a invité les populations à redoubler de vigilance.