Sénégal: Émigration irrégulière - 23 candidats interpellés à Mbour

6 Septembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par S. G

La Gendarmerie nationale a annoncé, dans un communiqué, l'arrestation de vingt-trois candidats à l'émigration irrégulière ainsi que d'un présumé organisateur, lors d'une opération menée vendredi 5 septembre par la Compagnie de gendarmerie de Mbour.

L'opération conjointe, conduite par la Brigade territoriale de Joal avec l'appui de la Brigade de recherches de Mbour, a été menée dans les villages de Mbodiène et ses environs. Tous les candidats interpellés sont de nationalité sénégalaise, précise la même source.

Cette opération s'inscrit dans le cadre du renforcement de la surveillance des zones sensibles, particulièrement en cette période de Gamou, jugée propice aux tentatives de voyage clandestin.

La Gendarmerie nationale a réaffirmé sa détermination à combattre l'émigration irrégulière et a invité les populations à redoubler de vigilance.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.