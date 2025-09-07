Sénégal: Jaraaf - Souleymane Diallo nouvel entraineur

6 Septembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Le Jaraaf de Dakar a un nouvel entraineur. Il s'agit de Souleymane Diallo. Tout juste médaillé de bronze au CHAN avec le Sénégal, le technicien a signé un contrat de deux ans.

Sacré champion du Sénégal lors de la saison 2024-2025, le Jaraaf doit pourtant enclencher un nouveau cycle. Les Vert et Blanc ont vu leur entraineur, Malick Daf, quitter le navire. Dès lors, il fallait trouver un nouveau meneur d'hommes, et c'est Souleymane Diallo qui a été choisi.

Et le coach n'aura pas le temps de se prélasser puisqu'il a une double confrontation cruciale contre les Camerounais de la Colombe Sportive en phase préliminaire de Ligue des champions de la CAF (19-21 septembre et 26-28 septembre).

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.