Sénégal: Jaraaf - Souleymane Diallo nouvel entraineur

Le Jaraaf de Dakar a un nouvel entraineur. Il s'agit de Souleymane Diallo. Tout juste médaillé de bronze au CHAN avec le Sénégal, le technicien a signé un contrat de deux ans.

Sacré champion du Sénégal lors de la saison 2024-2025, le Jaraaf doit pourtant enclencher un nouveau cycle. Les Vert et Blanc ont vu leur entraineur, Malick Daf, quitter le navire. Dès lors, il fallait trouver un nouveau meneur d'hommes, et c'est Souleymane Diallo qui a été choisi.

Et le coach n'aura pas le temps de se prélasser puisqu'il a une double confrontation cruciale contre les Camerounais de la Colombe Sportive en phase préliminaire de Ligue des champions de la CAF (19-21 septembre et 26-28 septembre).