Sénégal: Kalidou Koulibaly - 10 ans de Tanière et une légende qui s'écrit encore

Cinq septembre 2015. Une date et un match, contre la Namibie. C'est le début d'une histoire qui, dix ans plus tard, ne fait que s'embellir. Pour Kalidou Koulibaly, le maillot des Lions du Sénégal n'est pas juste un honneur, c'est devenu une seconde peau.

Alors que le football sénégalais a vu défiler une génération entière de talents, il est resté fidèle au poste, inébranlable. C'est une longévité qui ne s'invente pas. À l'heure où des joueurs comme Papa Alioune Ndiaye, Kara Mbodj ou Cheikhou Kouyaté ne viennent plus en sélection, Kalidou Koulibaly, tel un fromager géant, continue d'écrire son histoire. Et quelle histoire ! Ce vendredi, pour fêter sa décennie de présence, il a sorti une performance digne d'un monument : un but et une passe décisive face au Soudan, le tout couronné par le titre d'homme du match. Une manière idéale de célébrer ses 92 sélections, un chiffre qui le hisse encore un peu plus dans le panthéon du football sénégalais.

Car au-delà des statistiques, c'est son impact qui impressionne. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : 91 titularisations en 92 matchs. L'ancien Napolitain n'est pas un joueur de passage, c'est le pilier sur lequel toute une équipe a pu s'appuyer et continue de s'appuyer. C'est lui, avec son brassard, qui a mené le Sénégal à son premier sacre continental en 2021. Le premier capitaine à soulever la CAN avec les Lions, un record qu'il ne partage avec personne.

Un monument au coeur de la Tanière

Aujourd'hui, il siège à la table des plus grands. Sa longévité le place aux côtés de légendes qui ont marqué la Tanière de leur empreinte : Boubacar Sarr « Locotte », Roger Mendy, Omar Daf, Amara Traoré. Mais Koulibaly, lui, a fait mieux que durer. Il a laissé sa marque, son empreinte. Il a su être indispensable à chaque étape.

Avec 92 sélections, il est désormais le 5e joueur le plus capé de l'histoire du Sénégal. Il a dépassé des icônes comme El Hadji Diouf et Tony Sylva. Bientôt, sauf blessure, il disputera sa 5e CAN, rejoignant ainsi le cercle fermé d'Henri Camara, Omar Daf, Idrissa Gana Guèye, Sadio Mané et Cheikhou Kouyaté. Le natif de Saint-Dié-des-Vosges n'est plus seulement un joueur, c'est une légende en devenir. Une légende qui, dix ans après ses débuts, est toujours en train de s'écrire.