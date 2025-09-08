Algérie: Le président de la République copréside avec le président du Mozambique la cérémonie de signature de six accords et mémorandums d'entente de coopération bilatérale

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a coprésidé, samedi au siège de la Présidence de la République, avec le président de la République du Mozambique, M. Daniel Francisco Chapo, la cérémonie de signature de six (6) accords et mémorandums d'entente couvrant plusieurs domaines de coopération bilatérale.

Les accords conclus comprennent le programme exécutif de coopération dans le secteur de la culture et des arts pour la période 2025-2028, signé par le ministre de la Culture et des Arts, M. Zouhir Ballalou, et la ministre de l'Education et de la Culture du Mozambique, Mme Samaria Filemon Tovela.

Il s'agit également d'un protocole de coopération entre la Radio algérienne et son homologue mozambicaine, signé par le Directeur général de la Radio algérienne, M. Adel Salakdji, et la Directrice du Bureau de l'information du Mozambique (GABINFO), Mme Emilia Moiane.

Les deux pays ont en outre conclu un accord de coopération dans le domaine de l'information et de la communication, signé par le ministre de la Communication, M. Mohamed Meziane, et la ministre des Affaires étrangères et de la Coopération du Mozambique, Mme Maria Manuela dos Santos Lucas.

Un autre accord de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a été signé par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Kamel Baddari, et la ministre de l'Education et de la Culture mozambicaine.

Dans le même cadre, un accord de coopération dans le domaine de la sûreté et de l'ordre public a été signé par le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, M. Brahim Merad, et la ministre des Affaires étrangères et de la Coopération du Mozambique.

Un mémorandum d'entente sur les consultations politiques a en outre été signé par le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, et son homologue du Mozambique.

Pour rappel, le président de la République du Mozambique effectue une visite de travail en Algérie, en marge de sa participation à la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), qui se tient du 4 au 10 septembre à Alger.