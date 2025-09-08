Algérie: Sous la conduite du président de la République, la diplomatie algérienne continue de renforcer sa présence notable dans les fora internationaux

ALGER — Sous la conduite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, la diplomatie algérienne continue de renforcer sa présence notable dans les fora internationaux et de réaffirmer son engagement à défendre les causes justes dans le monde, à leur tête les causes palestinienne et sahraouie.

L'Algérie a enregistré une présence notable et une adhésion effective aux efforts et démarches visant à atteindre les nobles objectifs de la Charte des Nations Unies, en oeuvrant, sous la conduite du président de la République, à renforcer son rôle diplomatique constructif sur la scène internationale et sa présence dans ses différents espaces d'appartenance arabe, africaine et méditerranéenne, fidèle à ses principes ancrés fondés sur les valeurs de dialogue et de paix et rejetant l'ingérence dans les affaires intérieures des Etats.

En tant que membre non permanent du Conseil de sécurité, l'Algérie a contribué activement au traitement des questions soulevées en défendant les règles du droit international et les résolutions de la légalité internationale, en s'appuyant sur les instructions claires du président de la République, qui ont constitué la feuille de route du mandat de l'Algérie au sein de l'organe onusien.

Cette feuille de route est composée de quatre (4) axes principaux sur lesquels le président de la République a beaucoup insisté.

Le premier axe concerne "la nécessité pour l'Algérie de porter constamment la voix des pays arabes et africains au Conseil de sécurité".

Le deuxième axe a trait à "la nécessité pour l'Algérie de consacrer son mandat au Conseil de sécurité à la défense des causes justes, en tête desquelles la cause palestinienne et la cause du Sahara occidental, en faisant respecter les règles de la légalité internationale".

Le troisième axe porte, quant à lui, sur "la nécessité de faire en sorte que l'Algérie soit une force de proposition constructive contribuant à réduire les clivages et les divisions entre les membres permanents du Conseil de sécurité".

Le quatrième et dernier axe concerne "l'impératif de défendre les règles du droit international et les résolutions de la légalité internationale dans toutes les démarches de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité et de réhabiliter l'Organisation des Nations Unies dans son rôle vital dans le règlement des conflits par des moyens pacifiques et négociés".

Sur le plan africain, l'Algérie a réitéré son rejet de toute intervention militaire dans la région sahélo-saharienne, réaffirmant que les solutions politiques constituent la base du règlement des conflits et que "tous les Africains ont besoin d'une Commission forte, au regard de l'ampleur des défis auxquels le continent est confronté".

Dans le même contexte, le 38e Sommet annuel de l'Union africaine (UA) a été marqué par le renouvellement des instances dirigeantes de sa Commission, avec l'élection de l'ambassadrice d'Algérie à Addis-Abeba et sa Représentante permanente auprès de l'UA, Mme Selma Malika Haddadi, au poste de vice-présidente de la Commission de l'UA.

Sa riche expérience professionnelle et ses qualités de leadership, adossées à la vision stratégique du président de la République et à sa fine connaissance des questions continentales et internationales, lui ont permis d'incarner véritablement les aspirations du continent à la paix, à l'unité et au développement durable.

Le président de la République veille à associer la diaspora algérienne au processus de développement national

Outre l'intérêt porté à la diplomatie, le président de la République a également accordé, au début de son second mandat, une importance majeure aux Algériens établis à l'étranger, veillant à les associer au processus de développement national, en leur offrant des facilitations et en défendant leurs droits dans les pays d'accueil.

Le président de la République a également veillé à garantir le principe d'égalité des chances entre tous les enfants de l'Algérie qu'ils soient à l'intérieur du pays ou à l'étranger. Cette démarche, inscrite au coeur du Programme d'action du Gouvernement, est mise en oeuvre par le secrétariat d'Etat chargé de la Communauté nationale à l'étranger, à travers les chantiers lancés pour atteindre les objectifs escomptés.

Partant de ce principe ancré, le président de la République ne manque jamais d'aller à la rencontre des membres de la communauté nationale à chacune de ses visites officielles à l'étranger afin de s'enquérir de leur situation et d'écouter leurs préoccupations et aspirations, et ce, dans le cadre de l'attachement de l'Etat à maintenir un lien permanent avec les membres de la communauté nationale où qu'ils soient.

Comme chaque année, la saison estivale voit de nouvelles facilitations accordées aux membres de la communauté pour les accueillir dans leur mère patrie, outre l'organisation de colonies de vacances pour leurs enfants en Algérie afin de leur faire découvrir la culture et le patrimoine historique et social de leur pays.

De plus, dans le cadre de la mise en oeuvre des instructions du président de la République relatives à la simplification et à la facilitation des procédures administratives et consulaires, le service d'état civil et d'authentification des documents à destination de l'étranger au sein du ministère des Affaires étrangères est, depuis le 11 janvier dernier, ouvert tous les samedis, dans le cadre de l'amélioration de la qualité des prestations et de l'allègement de la pression due à la forte affluence constatée les autres jours de la semaine au niveau de ce service.

Le ministère des Affaires étrangères a, par ailleurs, annoncé, au début de cette année, que les membres de la communauté nationale établis à l'étranger titulaires de passeports étrangers valides étaient autorisés, à titre exceptionnel jusqu'au 31 décembre 2025, à entrer et sortir du territoire national sans l'obtention préalable d'un visa, sous réserve de l'utilisation des mêmes pièces à l'entrée et à la sortie.