Algérie: Chaib met en avant la dimension stratégique de l'implication des membres de la diaspora dans les processus de développement du pays

ALGER — Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la Communauté nationale à l'étranger, M. Sofiane Chaib a mis en avant, samedi à Alger, la dimension stratégique de l'implication des membres de la communauté nationale établie à l'étranger dans les différents processus de développement de leur pays d'origine.

Dans une allocution lors d'une cérémonie organisée en l'honneur des membres de la communauté nationale établie à l'étranger, participant aux activités de la "Journée des diasporas africaines", en marge de la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), M. Chaib a salué la "participation précieuse" de ces derniers, réaffirmant "la volonté de l'Algérie d'associer ses ressortissants établis à l'étranger aux divers processus de développement de leur pays d'origine".

Lors de cette cérémonie, présidée par le Premier ministre par intérim, M. Sifi Ghrieb, le secrétaire d'Etat a mis en relief la portée stratégique de cette question, soulignant que la place dont jouissent les membres de la communauté nationale à l'étranger a été renforcée par la Constitution de 2020 et confortée par une série de décisions prises en leur faveur par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au cours des dernières années et dans de nombreux domaines.

A ce propos, M. Chaib a considéré l'organisation de la "Journée des diasporas africaines" comme "une étape importante et marquante dans le processus engagé par le Gouvernement pour mettre en oeuvre les hautes instructions et orientations éclairées du président de la République, visant à renforcer le rôle et la place de notre communauté à l'étranger, en tant que partie intégrante de la nation".

Il a également indiqué qu'il veille à transmettre ce message aux membres de la communauté nationale à l'étranger, que ce soit lors de ses visites dans leurs pays de résidence ou à l'occasion des rencontres qu'il tient avec certains d'entre eux en Algérie, et ce, dans le cadre d'une "interaction continue avec la dynamique croissante manifestée par de nombreuses compétences de notre diaspora, en vue de consolider leurs liens avec la mère-patrie, notamment à travers la mise à contribution de leurs expertises et connaissances au service du développement socioéconomique du pays".