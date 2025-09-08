Algérie: IATF 2025 - Signature d'un accord pour l'exportation d'équipements électriques algériens vers la Côte d'Ivoire

6 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Un accord de coopération a été signé, samedi au Palais des expositions des Pins maritimes, pour l'exportation d'équipements électriques algériens vers la Côte d'Ivoire pour une valeur de 100 millions d'euros, en marge de la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), qui se tient du 4 au 10 septembre à Alger.

L'accord signé entre les sociétés Elsewedy Electric Algeria et Sogelux (matériel électrique) vise à approvisionner le marché ivoirien en équipements électriques algériens sur une période de cinq (5) ans, avec des exportations d'une valeur de 20 millions d'euros/an, et ce, après le succès d'un projet pilote d'une valeur de 4 millions d'euros, selon les explications fournies lors de l'événement.

L'accord a été signé par le PDG de la société Elsewedy Electric Algeria, Mostafa Elhalwani, et le Directeur général de Sogelux, Ahmed Ali Ghandour, sous la supervision du Directeur général de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI), Omar Rekkache, en présence du président du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), Kamel Moula.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

A cette occasion, M. Rekkache a précisé qu'à travers cette coopération, l'Algérie entend mettre à profit l'événement qu'elle abrite pour signer "un maximum de contrats d'investissement et commerciaux", appelant les entreprises et les opérateurs économiques participants à saisir cette opportunité unique et à contribuer à cette démarche.

M. Moula a, pour sa part, mis en avant "le soutien et l'accompagnement du CREA aux opérateurs économiques pour leur permettre d'établir des partenariats fructueux durant cette foire", soulignant que de nombreux exposants ont affiché "un grand intérêt pour le produit algérien, reconnu pour sa qualité et ses prix compétitifs".

M. Elhalwani a, de son côté, salué la qualité du produit algérien qui peut, selon lui, "occuper une place stratégique sur le marché africain et remplacer les produits européens, vu sa qualité et la compétence de la main-d'oeuvre algérienne".

Il a, dans ce contexte, rappelé que son entreprise avait "réussi à accéder à plusieurs marchés extérieurs comme le marché américain, le marché italien et d'autres en Amérique latine, au Qatar, en Arabie Saoudite et en Jordanie".

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.