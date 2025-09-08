Algérie: IATF 2025 - Signature d'un accord pour l'exportation d'équipements électriques algériens vers la Côte d'Ivoire

ALGER — Un accord de coopération a été signé, samedi au Palais des expositions des Pins maritimes, pour l'exportation d'équipements électriques algériens vers la Côte d'Ivoire pour une valeur de 100 millions d'euros, en marge de la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), qui se tient du 4 au 10 septembre à Alger.

L'accord signé entre les sociétés Elsewedy Electric Algeria et Sogelux (matériel électrique) vise à approvisionner le marché ivoirien en équipements électriques algériens sur une période de cinq (5) ans, avec des exportations d'une valeur de 20 millions d'euros/an, et ce, après le succès d'un projet pilote d'une valeur de 4 millions d'euros, selon les explications fournies lors de l'événement.

L'accord a été signé par le PDG de la société Elsewedy Electric Algeria, Mostafa Elhalwani, et le Directeur général de Sogelux, Ahmed Ali Ghandour, sous la supervision du Directeur général de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI), Omar Rekkache, en présence du président du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), Kamel Moula.

A cette occasion, M. Rekkache a précisé qu'à travers cette coopération, l'Algérie entend mettre à profit l'événement qu'elle abrite pour signer "un maximum de contrats d'investissement et commerciaux", appelant les entreprises et les opérateurs économiques participants à saisir cette opportunité unique et à contribuer à cette démarche.

M. Moula a, pour sa part, mis en avant "le soutien et l'accompagnement du CREA aux opérateurs économiques pour leur permettre d'établir des partenariats fructueux durant cette foire", soulignant que de nombreux exposants ont affiché "un grand intérêt pour le produit algérien, reconnu pour sa qualité et ses prix compétitifs".

M. Elhalwani a, de son côté, salué la qualité du produit algérien qui peut, selon lui, "occuper une place stratégique sur le marché africain et remplacer les produits européens, vu sa qualité et la compétence de la main-d'oeuvre algérienne".

Il a, dans ce contexte, rappelé que son entreprise avait "réussi à accéder à plusieurs marchés extérieurs comme le marché américain, le marché italien et d'autres en Amérique latine, au Qatar, en Arabie Saoudite et en Jordanie".