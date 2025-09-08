Algérie: IATF 2025 - Méga concert de musique à Alger animé par des stars algériennes et de plusieurs pays africains

6 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — L'Opéra d'Alger Boualem-Bessaih a abrité, vendredi soir, un méga concert de musique aux couleurs algériennes et africaines, dans le cadre du programme des Journées créatives "Canex Weekend 2025", organisé en marge de la 4e Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), qui se tient à Alger du 4 au 10 septembre.

Ce grand concert de musique s'est déroulé en présence du ministre de la Culture et des Arts, M. Zouhir Ballalou, et du président de la Banque africaine d'import-export "Afreximbank", M. Benedict Oramah, ainsi que des représentants des délégations participant à la 4e IATF.

Le concert artistique, qui a duré près de quatre heures, a présenté diverses performances artistiques et musicales avec des voix algériennes et africaines de renoms, qui ont reflété la richesse et la diversité des styles musicaux et artistiques de toutes les régions du continent africain ouverts à différentes expériences aux goûts de la jeunesse.

Des artistes en solo ou en groupes, à l'image de la star mondiale "Wizkid" du Nigeria, la chanteuse, "Inoss'B" du Congo ou du duo artistique "DBn Gogo et Musa Keys", ont fait vibrer la scène de l'Opéra d'Alger avec des rythmes et des sonorités algéro-africaines, dans un esprit festif incitant au déhanchement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le public de l'Opéra d'Alger a beaucoup interagi avec la performance du groupe algérien "El Basta", qui a présenté des chansons inspirées du répertoire musical traditionnel algérien, embarquant la salle dans l'univers de la chanson Rai notamment.

Le spectacle artistique a pris fin dans l'euphorie avec la star, "Mouh Milano", qui a brillamment enchanté l'assistance avec des chansons aux sons lourds et aux cadences dansantes.

A cette occasion, M. Ballalou a souligné, dans une déclaration à l'APS, que ce grand événement, organisé dans le cadre des Journées créatives africaines, "exprime l'importance de la culture dans l'économie et le développement durable, en tant qu'axe stratégique pour les échanges commerciaux africains, à l'instar d'autres domaines comme l'édition et le livre, l'automobile, les médicaments, l'agriculture et autres secteurs".

"Le public présent, composé de jeunes algériens et de divers pays africains participants, a bien interagi avec les rythmes et les sonorités de ce concert, ce qui dénote de la convergence artistique et la similarité des éléments de ce patrimoine artistique vibrant de créativité", a relevé le ministre de la Culture et des Arts, soulignant que "l'Algérie est un grand pays, locomotive de l'Afrique qui a rassemblé sur les plans culturel et économique les pays de ce grand continent, ce qui appelle au renforcement des échanges et de la coopération culturelle interafricaine".

De son côté, le président de l'Afreximbank a souligné l'importance des Journées créatives africaines organisées à Alger, qu'il a qualifiées d'"événement culturel majeur au niveau africain", notant que la 4e IATF présentera "des projections de films cinématographiques, des spectacles musicaux, des expositions d'arts plastiques, de l'art culinaire, de la littérature et des arts visuels, en plus de sessions, d'ateliers et de programmes de formation".

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.