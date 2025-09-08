Algérie: IATF 2025 - Méga concert de musique à Alger animé par des stars algériennes et de plusieurs pays africains

ALGER — L'Opéra d'Alger Boualem-Bessaih a abrité, vendredi soir, un méga concert de musique aux couleurs algériennes et africaines, dans le cadre du programme des Journées créatives "Canex Weekend 2025", organisé en marge de la 4e Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), qui se tient à Alger du 4 au 10 septembre.

Ce grand concert de musique s'est déroulé en présence du ministre de la Culture et des Arts, M. Zouhir Ballalou, et du président de la Banque africaine d'import-export "Afreximbank", M. Benedict Oramah, ainsi que des représentants des délégations participant à la 4e IATF.

Le concert artistique, qui a duré près de quatre heures, a présenté diverses performances artistiques et musicales avec des voix algériennes et africaines de renoms, qui ont reflété la richesse et la diversité des styles musicaux et artistiques de toutes les régions du continent africain ouverts à différentes expériences aux goûts de la jeunesse.

Des artistes en solo ou en groupes, à l'image de la star mondiale "Wizkid" du Nigeria, la chanteuse, "Inoss'B" du Congo ou du duo artistique "DBn Gogo et Musa Keys", ont fait vibrer la scène de l'Opéra d'Alger avec des rythmes et des sonorités algéro-africaines, dans un esprit festif incitant au déhanchement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le public de l'Opéra d'Alger a beaucoup interagi avec la performance du groupe algérien "El Basta", qui a présenté des chansons inspirées du répertoire musical traditionnel algérien, embarquant la salle dans l'univers de la chanson Rai notamment.

Le spectacle artistique a pris fin dans l'euphorie avec la star, "Mouh Milano", qui a brillamment enchanté l'assistance avec des chansons aux sons lourds et aux cadences dansantes.

A cette occasion, M. Ballalou a souligné, dans une déclaration à l'APS, que ce grand événement, organisé dans le cadre des Journées créatives africaines, "exprime l'importance de la culture dans l'économie et le développement durable, en tant qu'axe stratégique pour les échanges commerciaux africains, à l'instar d'autres domaines comme l'édition et le livre, l'automobile, les médicaments, l'agriculture et autres secteurs".

"Le public présent, composé de jeunes algériens et de divers pays africains participants, a bien interagi avec les rythmes et les sonorités de ce concert, ce qui dénote de la convergence artistique et la similarité des éléments de ce patrimoine artistique vibrant de créativité", a relevé le ministre de la Culture et des Arts, soulignant que "l'Algérie est un grand pays, locomotive de l'Afrique qui a rassemblé sur les plans culturel et économique les pays de ce grand continent, ce qui appelle au renforcement des échanges et de la coopération culturelle interafricaine".

De son côté, le président de l'Afreximbank a souligné l'importance des Journées créatives africaines organisées à Alger, qu'il a qualifiées d'"événement culturel majeur au niveau africain", notant que la 4e IATF présentera "des projections de films cinématographiques, des spectacles musicaux, des expositions d'arts plastiques, de l'art culinaire, de la littérature et des arts visuels, en plus de sessions, d'ateliers et de programmes de formation".