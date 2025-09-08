Congo-Kinshasa: Beni - Muhindo Nzangi salue le modèle de l'unité agro-industrielle de Mutwanga qui transforme le cacao, le café et l'huile de palme

6 Septembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le ministre de l'Agriculture, Muhindo Nzangi, a effectué le vendredi 5 septembre une visite à l'unité agro-industrielle de Mutwanga, située à une cinquantaine de kilomètres de la ville de Beni (Nord-Kivu). Cette structure, initiée par le Parc national des Virunga, transforme localement le cacao, le café et l'huile de palme, produisant des milliers de tonnes de denrées alimentaires, du savon et d'autres produits dérivés.

« Ce modèle agro-industriel donne une valeur ajoutée au travail des Congolais, crée des emplois et contribue à la réduction de l'insécurité », a déclaré le ministre.

Appuyé par la Banque Africaine de Développement, ce projet s'inscrit dans le cadre du grand agenda de transformation agricole du gouvernement congolais. Le ministre a plaidé pour un renforcement de la sécurité autour des zones de production, notamment les plantations de cacao, afin de garantir la pérennité du modèle.

Des discussions ont été engagées avec le gouverneur de province et le directeur du parc des Virunga pour étendre les dispositifs de sécurisation et encourager l'implantation d'unités similaires dans d'autres zones rurales.

Ce projet illustre, selon M. Muhindo, la volonté du gouvernement de valoriser les cultures pérennes, de stimuler l'économie locale et de réduire la dépendance aux importations alimentaires, tout en consolidant la paix dans les zones fragilisées par les conflits.

