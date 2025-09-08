Congo-Kinshasa: Visite de Lacroix à Fataki - La société civile plaide pour le retour rapide de la paix dans la région

Les différentes couches de la société civile de Fataki, dans le territoire de Djugu (Ituri) ont lancé, ce samedi 6 septembre, à l'occasion de la visite du Secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, un appel pressant pour le retour durable de la paix dans la région.

« Nous voulons le retour de la paix pour mettre fin à nos souffrances », ont déclaré les représentants des femmes, des jeunes, des chefs coutumiers et des déplacés.

Au coeur des revendications : l'accélération du Programme de Désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation (P-DDRCS), jugé essentiel pour mettre fin à huit années de violences armées et à la précarité des milliers de déplacés.

« Les mamans sont violées, kidnappées. Il est difficile d'aller chercher du bois ou d'accéder aux champs. Il faut que le programme P-DDRCS devienne une réalité », a plaidé Béatrice Madasi, habitante de Fataki.

Les chefs coutumiers ont salué les efforts des Casques bleus et les projets communautaires déjà réalisés, tout en appelant à un renforcement des actions conjointes entre le gouvernement congolais et la MONUSCO pour améliorer les conditions de vie et restaurer la sécurité.