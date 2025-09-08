Congo-Kinshasa: Visite de Lacroix à Fataki - La société civile plaide pour le retour rapide de la paix dans la région

6 Septembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Les différentes couches de la société civile de Fataki, dans le territoire de Djugu (Ituri) ont lancé, ce samedi 6 septembre, à l'occasion de la visite du Secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, un appel pressant pour le retour durable de la paix dans la région.

« Nous voulons le retour de la paix pour mettre fin à nos souffrances », ont déclaré les représentants des femmes, des jeunes, des chefs coutumiers et des déplacés.

Au coeur des revendications : l'accélération du Programme de Désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation (P-DDRCS), jugé essentiel pour mettre fin à huit années de violences armées et à la précarité des milliers de déplacés.

« Les mamans sont violées, kidnappées. Il est difficile d'aller chercher du bois ou d'accéder aux champs. Il faut que le programme P-DDRCS devienne une réalité », a plaidé Béatrice Madasi, habitante de Fataki.

Les chefs coutumiers ont salué les efforts des Casques bleus et les projets communautaires déjà réalisés, tout en appelant à un renforcement des actions conjointes entre le gouvernement congolais et la MONUSCO pour améliorer les conditions de vie et restaurer la sécurité.

