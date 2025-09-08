Congo-Kinshasa: L'armée présente six présumés collaborateurs de l'AFC/M23 interpellés à Fizi et Uvira

6 Septembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) ont présenté, ce samedi 6 septembre, à la presse six individus interpellés dans les Hauts plateaux de Fizi et d'Uvira, accusés de collaboration avec les rebelles de l'AFC/M23. Parmi eux figure un militaire rwandais en activité, identifié comme Nuyomugabo Sagel, membre des Forces de défense du Rwanda.

Selon le général-major Sylvain Ekenge, porte-parole des FARDC, cette arrestation constitue une preuve tangible de l'implication directe du Rwanda dans le conflit à l'Est du pays. Les autres suspects incluent :

Byishimuse Dieudonné, ressortissant rwandais formé pour le M23,

Biringiro Bironi Tesane et Sadiki Elisa, combattants de l'AFC/M23,

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ngaianga Ramazani, affilié au groupe Twirwaneho,

Muhingirrwa Sangwa Vincent, agent de l'État et collaborateur présumé du M23, arrêté à Uvira mais résidant à Bujumbura.

Tous ont été transférés à Kinshasa pour interrogatoire approfondi.

Appel à l'unité face aux tensions à Uvira

Le général Ekenge a également dénoncé les tentatives de manipulation autour de la nomination du général Olivier Gasita à la tête des opérations et du renseignement militaire à Uvira. Il accuse les rebelles et leurs alliés de vouloir instrumentaliser certains Wazalendo pour créer des tensions communautaires et déstabiliser la paix dans la région.

« Les FARDC appellent les uns et les autres au calme et à ne pas céder à la manipulation orchestrée par l'ennemi et au poison rwandais. L'agresseur veut nous diviser. Nous devons nous concentrer à l'essentiel, rester unis et soudés derrière les institutions de la République. Et à ce moment-là, la victoire finale sera congolaise », a-t-il déclaré.

Les FARDC appellent à la vigilance et à la cohésion nationale, affirmant que les troubles à Uvira servent les intérêts des groupes rebelles et de leurs soutiens étrangers.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.