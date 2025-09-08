Congo-Kinshasa: Les bulletins cartonnés pour l'année scolaire 2024-2025 désormais disponibles

Tous les élèves ayant étudié au cours de l'année scolaire 2024-2025 auront leurs bulletins cartonnés. L'Inspecteur général au ministère de l'Education Nationale, Hubert Kimbonza, les a réceptionnés, vendredi 5 septembre à Kinshasa, auprès du fournisseur.

Il promet d'entamer dès ce lundi le dispatching de ces bulletins de niveaux maternel, élémentaire, de cycle terminal de l'éducation de base (CTEB), et secondaire, pour leur acheminement, dans un premier temps, aux provinces éducationnelles de Kongo Central 1, 2 et 3, et de la ville de Kinshasa.

Ce haut fonctionnaire à l'Education demande aux chefs d'établissements de travailler avec les enseignants titulaires des classes pour qu'à la fin de la semaine prochaine, tous les enfants de Kinshasa soient en possession de leurs bulletins.

Suivez les propos d'Hubert Kimbonza:

Après les écoles de la capitale, l'inspecteur général à, l'Education pense à celles du Kongo-Central pour leur proximité.

Une autre déclaration de l'inspecteur général à l'Education nationale:

Pour sa part, la ministre d'État en charge de l'Education nationale ne cesse d'insister pour que les enfants qui suivent le programme scolaire congolais bénéficient du même traitement partout où ils se trouvent.