Togo: L'Agbogboza unit le peuple Ewé autour de ses racines

Les festivités de l'Agbogboza, fête traditionnelle majeure du peuple Ewé, ont pris fin samedi à Notsè, dans la préfecture du Haho.

Cette célébration, marquée par son caractère historique et culturel, a connu la participation de nombreuses personnalités, dont Gilbert Bawara, ministre de la Fonction publique, représentant le président du Conseil, Faure Gnassingbé.

L'Agbogboza commémore l'exode du peuple Ewé sous le règne du roi Agokoli. Selon l'histoire, les Ewé, partis de Kétou (un village Yoruba au Bénin), ont fait escale à Tado, ancien royaume situé dans l'actuel Togo, avant de s'installer à Notsè. Mais la rigueur et la gouvernance jugée oppressante du roi Agokoli finirent par pousser une partie du peuple à fuir, marquant un tournant décisif dans leur histoire.

Au-delà de son aspect mémoriel, l'Agbogboza est un moment de retrouvailles et de cohésion sociale. La fête réunit les Ewé du Togo, du Ghana, du Bénin et de la diaspora pour célébrer leur identité commune, transmettre les valeurs ancestrales et réfléchir aux moyens de préserver l'unité.

Pour Gilbert Bawara, l'événement illustre parfaitement la force de l'harmonie et de la fraternité au sein des communautés togolaises.

« Dans ce berceau du peuple Ewé, cohabitent, vivent et travaillent ensemble des communautés venant de presque toutes les localités et régions de notre pays. Célébrer et affirmer sa culture, son identité et sa tradition ne doivent jamais nous amener à nous enfermer et à être intolérants », a-t-il souligné.

En réaffirmant les valeurs de vivre-ensemble, de tolérance et de paix, l'Agbogboza se positionne comme un socle essentiel pour le développement durable, dans un Togo qui fait de la diversité culturelle une richesse nationale.