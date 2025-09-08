Togo: L'Agbogboza unit le peuple Ewé autour de ses racines

6 Septembre 2025
Togonews (Lomé)

Les festivités de l'Agbogboza, fête traditionnelle majeure du peuple Ewé, ont pris fin samedi à Notsè, dans la préfecture du Haho.

Cette célébration, marquée par son caractère historique et culturel, a connu la participation de nombreuses personnalités, dont Gilbert Bawara, ministre de la Fonction publique, représentant le président du Conseil, Faure Gnassingbé.

L'Agbogboza commémore l'exode du peuple Ewé sous le règne du roi Agokoli. Selon l'histoire, les Ewé, partis de Kétou (un village Yoruba au Bénin), ont fait escale à Tado, ancien royaume situé dans l'actuel Togo, avant de s'installer à Notsè. Mais la rigueur et la gouvernance jugée oppressante du roi Agokoli finirent par pousser une partie du peuple à fuir, marquant un tournant décisif dans leur histoire.

Au-delà de son aspect mémoriel, l'Agbogboza est un moment de retrouvailles et de cohésion sociale. La fête réunit les Ewé du Togo, du Ghana, du Bénin et de la diaspora pour célébrer leur identité commune, transmettre les valeurs ancestrales et réfléchir aux moyens de préserver l'unité.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour Gilbert Bawara, l'événement illustre parfaitement la force de l'harmonie et de la fraternité au sein des communautés togolaises.

« Dans ce berceau du peuple Ewé, cohabitent, vivent et travaillent ensemble des communautés venant de presque toutes les localités et régions de notre pays. Célébrer et affirmer sa culture, son identité et sa tradition ne doivent jamais nous amener à nous enfermer et à être intolérants », a-t-il souligné.

En réaffirmant les valeurs de vivre-ensemble, de tolérance et de paix, l'Agbogboza se positionne comme un socle essentiel pour le développement durable, dans un Togo qui fait de la diversité culturelle une richesse nationale.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.