Togo: Dépréciation douanière - Un effort salué mais jugé insuffisant

Les transitaires ont réagi samedi à la mesure d'allègement fiscal annoncée par l'Office togolais des recettes (OTR). Celle-ci prévoit une dépréciation de 20% sur la valeur en douane des véhicules de plus de cinq ans en souffrance sous douane au Port autonome de Lomé (PAL).

Cette mesure s'applique uniquement aux véhicules immatriculés avant 2020 et importés au Togo jusqu'en 2019. Les modèles allant de 2020 à 2025 ne sont pas concernés, car ils bénéficient déjà de dépréciations allant de 25% à 100% prévues par la loi de finances 2025.

Si les acteurs du secteur saluent cet effort, ils estiment que de nombreux frais annexes continuent de peser sur les acheteurs.

Pour l'OTR, cette décision en vigueur jusqu'au 15 novembre 2025 a un double objectif : désengorger les parcs automobiles du PAL et encourager de nouveaux achats de voitures, bus et camions.

Les transitaires plaident cependant pour une réforme plus large, qui simplifierait les procédures douanières et réduirait le coût global des importations, afin de véritablement rendre le marché de l'automobile plus accessible aux consommateurs togolais.