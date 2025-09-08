Congo-Kinshasa: Flambée des prix et tensions persistantes après cinq jours de manifestations à Uvira

6 Septembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La ville d'Uvira, dans le Sud-Kivu, est confrontée à une hausse spectaculaire des prix, notamment celui de la tomate, en raison de cinq jours de manifestations successives contre la nomination du général Olivier Gasita à la tête des opérations et du renseignement militaire.

Depuis le 2 septembre, les forces vives locales et les combattants Wazalendo ont érigé des barricades sur les axes stratégiques, notamment vers la frontière burundaise, paralysant les activités commerciales transfrontalières et les opérations lacustres au port de Kalundu.

« Le prix de la tomate est passé de 500 à 1 000 francs par pièce. Nous cuisinons sans tomates, faute de moyens », témoigne un habitant.

Les marchés sont fermés, les commerçants peinent à renouveler leurs stocks, et la population souffre de cette volatilité des prix. Uvira, dépendante des échanges avec ses voisins, suffoque économiquement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sur le plan sécuritaire, la situation reste tendue. Une réunion tenue vendredi entre les autorités urbaines, les responsables militaires et les manifestants n'a débouché sur aucune avancée significative. Des accrochages violents entre les FARDC et les Wazalendo ont été signalés, faisant deux nouveaux morts parmi les civils, selon la société civile locale.

Les manifestants maintiennent leur exigence de retrait du général Gasita, qu'ils accusent de collusion avec le M23. Les autorités militaires, de leur côté, réaffirment leur soutien à l'officier contesté.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.