Congo-Kinshasa: Flambée des prix à Uvira à la suite des manifestations populaires

La ville d'Uvira fait face à une flambée du prix de la tomate, par exemple. C'est la conséquence directe de cinq jours de manifestations successives dans cette région du Sud-Kivu. Depuis mardi, la société civile et les Wazalendo protestent contre le retour du général Olivier Gasita, chargé des opérations et du renseignement à Uvira.

Des manifestations qui ont déjà couté la vie à cinq civils, indiquent les sources locales.

Dépendante des échanges commerciaux avec les entités voisines, la ville d'Uvira suffoque. Depuis le début des manifestations, les petits commerçants pratiquant le commerce transfrontalier sont dans l'impossibilité de quitter la zone.