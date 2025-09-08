Congo-Kinshasa: Flambée des prix à Uvira à la suite des manifestations populaires

6 Septembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La ville d'Uvira fait face à une flambée du prix de la tomate, par exemple. C'est la conséquence directe de cinq jours de manifestations successives dans cette région du Sud-Kivu. Depuis mardi, la société civile et les Wazalendo protestent contre le retour du général Olivier Gasita, chargé des opérations et du renseignement à Uvira.

Des manifestations qui ont déjà couté la vie à cinq civils, indiquent les sources locales.

Dépendante des échanges commerciaux avec les entités voisines, la ville d'Uvira suffoque. Depuis le début des manifestations, les petits commerçants pratiquant le commerce transfrontalier sont dans l'impossibilité de quitter la zone.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.