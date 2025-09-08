Congo-Kinshasa: Jean-Pierre Lacroix réaffirme l'engagement de l'ONU aux processus de paix en RDC

Le secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, est arrivé ce samedi 6 septembre matin à Bunia (Ituri). Après les honneurs militaires à l'aéroport Murongo de la ville, il s'est aussitôt rendu avec sa délégation à Fataki, à 115 kilomètres au nord de Bunia dans le territoire de Djugu.

Cette visite vise à réaffirmer l'engagement de l'ONU aux processus de paix en vue d'une paix durable en RDC, au moment où l'on assiste à la résurgence de l'activisme des groupes armés dans la province de l'Iruri.

Accompagné d'une forte délégation comprenant entre autres, la Cheffe de la MONUSCO, Bintou Keita, le commandant de la Force onusienne en RDC, le général Ulisses Mesquita Gomes, le secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de paix est arrivé en Ituri pour réaffirmer le soutien de l'ONU et de la MONUSCO aux côtés des FADC et de la Police à la sécurisation des civils exposés aux attaques des groupes armés.

Ces dernières semaines ont été marquées par des enlèvements de civils, pillages de véhicules, attaques contre les forces loyalistes et tueries d'innocents... A la suite de la résurgence de cet activisme de certaines milices réfractaires au processus de paix, la MONUSCO a renforcé sa présence dans certaines régions de l'Ituri, notamment à Djugu et à Irumu.

Dans ces territoires, les deux forces conjointes mènent régulièrement des opérations militaires contre ces groupes armés.

De nouvelles bases militaires temporaires ont ainsi été installées, en plus de l'intensification des patrouilles de combat. A Fataki, dans le territoire de Djugu, où il s'est rendu, LaCroix a échangé avec les membres du comité local de sécurité et des différentes communautés affectées par les conflits armés.