Congo-Kinshasa: La quête des origines - Quand de jeunes parents ne maitrisent plus les éléments de leur identité...

Dans cette émission, nous abordons la question cruciale de l'identité. En cette période de la rentrée scolaire, de nombreux parents sont confrontés à une difficulté surprenante : la fiche d'identification des élèves.

Si certaines écoles la remettent dès le début d'année pour l'obtention d'un numéro d'identification permanent, d'autres l'envoient plus tard. La réalité est que beaucoup de parents peinent à la remplir, ne connaissant ni leur village, ni leur secteur, ni leur collectivité d'origine. Ils se limitent souvent à la connaissance de leur territoire.

Comment en est-on arrivé là ? comment l'identité était transmise et préservée dans nos sociétés traditionnelles ? et à quel moment cette chaîne de transmission a commencé à se fragiliser ?

Pour en discuter, nous recevons le révérend Luneno Mushumo, de la communauté Hunde, M. Kulu Kasai, de la communauté Kobo et le révérend Mbavu Ngambi, de la communauté Nyanga, 3 communauate de la province du Nord - Kivu.