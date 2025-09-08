Afrique: Adem Farah a souligné les avancées réalisées par l'Éthiopie dans le domaine de la santé lors de la réunion des ministres de la Santé d'Afrique et des Caraïbes.

Addis-Abeba — Adem Farah, vice-président du Parti de la Prospérité et chef du Centre pour la construction d'un système démocratique, au rang de vice-Premier ministre, a mis en lumière les progrès significatifs réalisés par l'Éthiopie dans le domaine de la santé, à l'occasion de la 2e réunion des ministres de la Santé d'Afrique et des Caraïbes, qui s'est tenue à Addis-Abeba sous le thème « Avancer ensemble : une seule voix, un seul avenir ».

Dans son intervention, il a souligné que les investissements conséquents du gouvernement dans les soins de santé primaires ont permis des avancées notables, notamment dans la santé maternelle, néonatale et infantile.

Il a précisé que la mortalité maternelle est passée de 871 pour 100 000 naissances vivantes en 2000 à 195 selon les dernières données disponibles, tandis que la mortalité néonatale a chuté de 39 à 26 pour 1 000 naissances vivantes entre 2000 et 2022.

Ces résultats, a-t-il affirmé, sont le fruit d'une volonté politique affirmée, de stratégies bien ciblées et d'un engagement soutenu en faveur du renforcement des infrastructures sanitaires, de l'élargissement de l'accès aux services essentiels et du développement d'une main-d'oeuvre qualifiée.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Adem Farah a également mis l'accent sur l'importance des soins de santé primaires dans la quête de la couverture sanitaire universelle.

L'Éthiopie, a-t-il indiqué, a construit plus de 17 000 postes de santé communautaires, 450 hôpitaux primaires et 4 000 centres de santé, garantissant ainsi une couverture étendue, même dans les zones les plus isolées du pays.

Il a aussi évoqué l'instauration d'un système d'assurance maladie communautaire, couvrant aujourd'hui 80 % de la population, et bientôt complété par une assurance maladie sociale, afin de renforcer la protection financière des citoyens.

Enfin, il a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à mettre en oeuvre un système de santé durable, centré sur la personne, résilient et efficient, porté par une gouvernance orientée vers l'amélioration continue de la qualité des soins.