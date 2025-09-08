Afrique: Plusieurs dirigeants se sont rendus à Addis-Abeba pour le Sommet Afrique-CARICOM.

Addis-Abeba — Plusieurs chefs d'État et hauts responsables venus d'Afrique et des Caraïbes sont arrivés à Addis-Abeba pour participer au deuxième Sommet Afrique-CARICOM, un événement majeur visant à renforcer la coopération entre l'Union africaine (UA) et la Communauté des Caraïbes (CARICOM).

Parmi les premiers dignitaires à fouler le sol éthiopien figure le président angolais João Lourenço, accueilli avec les honneurs à l'aéroport international de Bole par Gedion Temotheos, ministre éthiopien des Affaires étrangères.

Le Premier ministre de la Grenade, Dickon Mitchell, a également atterri dans la capitale éthiopienne.

À son arrivée, il a été reçu par le ministre éthiopien des Finances, Ahmed Shide, en compagnie du ministre d'État aux Affaires étrangères, l'ambassadeur Berhanu Tsegaye.

Le ministre angolais des Affaires étrangères, Téte António, fait également partie des officiels arrivés à Addis-Abeba. Il a été accueilli par Selamawit Kassa, ministre du Tourisme, ainsi que d'autres personnalités gouvernementales.

Le président de la République arabe sahraouie démocratique, Brahim Ghali, est également arrivé dans l'après-midi. Il a été chaleureusement salué par l'ambassadeur Berhanu Tsegaye à son arrivée.

Tôt dans la matinée, d'autres dirigeants ont rejoint la capitale éthiopienne, notamment le Premier ministre Gaston Alphonso Browne d'Antigua-et-Barbuda, le Premier ministre Philip Edward Davis des Bahamas, le Premier ministre Dr Ralph E. Gonsalves de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, ainsi que la Première ministre de la Barbade, Mia Amor Mottley.

Ce sommet d'envergure réunit chefs d'État, Premiers ministres et hauts représentants pour renforcer les relations politiques, économiques et culturelles entre les deux régions.

Il servira de cadre au dialogue stratégique sur des enjeux communs, notamment le commerce, l'investissement, le changement climatique, le développement durable et la réforme des institutions internationales.

Organisé à l'occasion de la troisième Journée CARICOM-Afrique, le sommet porte sur le thème « Partenariat transcontinental en faveur d'une justice réparatrice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine par le biais de réparations ».

Il s'inscrit dans la mise en oeuvre du protocole d'accord entre l'UA et la CARICOM visant à approfondir les liens entre les deux blocs.

Sont également attendus les présidents de la Banque mondiale, du FMI, ainsi que les responsables des principales banques de développement d'Afrique et des Caraïbes, notamment Afreximbank.

Des représentants d'organismes internationaux, de la société civile, de la diaspora africaine, ainsi que d'autres partenaires régionaux et mondiaux, dont l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, participeront également aux travaux du sommet.