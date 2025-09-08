Soudan: La ministre de l'Industrie et du Commerce s'entretient avec des responsables économiques à Tokyo

6 Septembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Tokyo, 6 Sept. 2025 (SUNA) - La ministre de l'Industrie et du Commerce, Mahasin Ali Yagoub, s'est entretenue à Tokyo avec des représentants du gouvernement et des chefs d'entreprise japonais, dans le cadre de sa participation à la Journée du Soudan.

La ministre a rencontré des représentants du ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie (METI) et de l'Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO).

Elle a discuté des opportunités d'investissement au Soudan, de la réouverture du bureau de la JETRO à Khartoum et de la coopération en matière de reconstruction, de transfert de technologie et de renforcement des capacités.

La ministre a également visité Eisai Co., Ltd., où son PDG, Haruo Naito, s'est engagé à poursuivre la coopération médicale et a annoncé de nouveaux médicaments pour le traitement du mycétome et du paludisme..

