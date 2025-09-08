Soudan: Le membre de CST, Dr Nuwara, rencontre le Mécanisme de développement des femmes dans l'Est du Soudan

6 Septembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

- La membre du Conseil de souveraineté transitoire (CST), Dr Nuwara Abu-Mohamed Tahir, a réaffirmé l'engagement de l'État en faveur des femmes ainsi que sa volonté de renforcer leur rôle et leur autonomisation au service de la société et de la nation.

Lors de sa rencontre avec le Mécanisme de développement des femmes dans l'Est du Soudan, présidé par la Secrétaire générale Huda Mohamed Omar, Dr Nuwara a été informée des idées, visions, plans, programmes et projets que le mécanisme met actuellement en oeuvre.

Pour sa part, Huda Mohamed Omar a expliqué que la réunion a abordé les programmes, préoccupations et projets liés aux femmes dans l'Est du Soudan, notamment les questions de l'éducation, de la santé et de la création d'opportunités d'emploi pour les femmes.

Par ailleurs, Abeer Salah, du Conseil des personnes handicapées, a souligné que la réunion a également discuté de l'importance de l'autonomisation des femmes de l'Est du Soudan afin de leur permettre de contribuer à l'avancement du travail des femmes dans les domaines du développement, des services et de l'économie.

