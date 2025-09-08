Ile Maurice: Besoin urgent d'un nouveau cimetière

Le Deputy Chief Commissioner's Office de l'Assemblée régionale de Rodrigues a récemment lancé un appel d'offres pour la construction d'un nouveau cimetière à Baie-Diamant, Rodrigues.

Il faut en convenir, ce n'est pas courant de voir un cimetière surgir dans son voisinage, que ce soit à Rodrigues ou à Maurice. De plus, on ne construit pas un cimetière comme un gymnase ou une foire : il ne s'agit pas simplement d'un projet d'infrastructure ; il implique une planification minutieuse et un engagement communautaire.

L'appel d'offres est destiné, selon le communiqué de la Commission for Public Infrastructure, Transport and Water Resources, aux «Mauritian nationals or entities incorporated in Mauritius» à travers le e-Procurement System. La date limite pour la soumission des offres a été fixée au vendredi 26 septembre à 13 heures.

Rodrigues compte actuellement cinq cimetières gérés par le gouvernement régional : Baie-Lascars, Anse-aux-Anglais, Saint-Gabriel, La Ferme et Rivière-Coco. Ces cimetières atteignent désormais leur capacité maximale, rendant nécessaire la mise en place de nouvelles infrastructures. En 2024, le gouvernement régional, par l'intermédiaire de la Commission des infrastructures publiques (organisme responsable de la gestion des cimetières), a lancé un projet de construction d'un nouveau cimetière à Baie-Diamant. Ce futur cimetière pourra accueillir environ 350 emplacements.

Une zone dédiée aux crémations

Dans le cadre de l'appel d'offres, une réunion de pré-soumission est prévue sur place le lundi 8 septembre. Cette réunion se déroulera en présence du consultant. Le nouveau cimetière de Baie-Diamant accueillera les différentes confessions religieuses présentes sur l'île. De plus, une zone dédiée aux crémations sera aménagée. La route d'accès menant au site proposé pour le cimetière a déjà été construite par la Commission des infrastructures publiques. Après l'attribution du contrat, l'entrepreneur disposera d'environ quatre mois pour achever le projet.

Avec le vieillissement de la population, à Maurice comme dans de nombreux autres pays, un défi majeur se pose : la demande croissante de lieux d'inhumation. De nombreux cimetières atteignent leur capacité maximale, ce qui nécessite une planification proactive et le développement de nouvelles installations pour répondre aux besoins futurs. Des facteurs tels que l'allongement de l'espérance de vie, la baisse de la natalité et les progrès des soins de santé contribuent à cette tendance. Cette évolution démographique a un impact direct sur la demande de services, notamment en matière d'organisation des obsèques et de lieux de repos.

∎ Vue satellitaire du site retenu à Baie-Diamant,Rodrigues, où sera aménagé le futur cimetière.

Selon le National Integrated Care for Older People Strategic Action Plan 2022-2026, préparé en 2023 par le gouvernement mauricien et l'OMS, au cours des dernières décennies, Maurice a connu un vieillissement rapide de sa population. Le pourcentage de personnes âgées de 60 ans et plus était de 9 % en 2000, de 18,7 % en 2021 et devrait atteindre 36,5 % en 2061. La population âgée de 80 ans et plus devrait plus que doubler, passant de 26 432 en 2021 à 65 461 en 2061.

Dans de nombreuses régions, les infrastructures actuelles des cimetières ne sont pas équipées pour faire face à l'augmentation prévue des taux de mortalité liés au vieillissement de la population. Les concessions funéraires sont des ressources limitées et, à mesure que les personnes atteignent un âge avancé, leur utilisation s'accélère. Il est donc urgent d'identifier des terrains propices à l'aménagement de nouveaux cimetières, d'agrandir les cimetières existants lorsque cela est possible et d'explorer d'autres pratiques funéraires et options de commémoration.

«Il y a des places très limitées à la fois dans les District Councils et les villes», souligne un employé d'un District Council qui préfère garder l'anonymat. «Dans la région du Nord, près de L'Aventure, il y a déjà un cimetière qui arrive à saturation. Il y aura très certainement une pénurie d'espace pour les enterrements à long terme. La population a augmenté dans un premier temps, puis elle vieillit, mais les espaces sont restés les mêmes et les décès ont augmenté. Il y a donc urgence à trouver de nouveaux espaces pour des cimetières.»

Notre interlocuteur met aussi l'accent sur la crémation, avec de plus en plus de lieux dédiés à cette pratique désormais disponibles dans les villes et les régions rurales. Dans les pays où l'espace est limité, comme le Royaume-Uni, un quart des personnes choisissent encore d'être enterrées. Les municipalités sont poussées à abattre des arbres, acheter des terrains supplémentaires et rouvrir des tombes existantes pour faire face à la pénurie croissante d'espaces funéraires. Compte tenu de la population vieillissante de Maurice, il est plus qu'urgent de réfléchir à ce problème dès maintenant.