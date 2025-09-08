Ile Maurice: Bless My Path sous la pluie

Sous un temps pluvieux, Bless My Path, de l'écurie Preetam Daby, s'est adjugé l'épreuve phare de la 5e journée, ce samedi 6 septembre. Il a profité des malheurs du favori, Goethe (Shwartz), qui a manqué son départ, pour s'imposer au finish sous la selle de Dinesh Sooful. Il a signé au passage sa 8e victoire sur notre turf.

Une des performances de la journée a été réalisée dans la 5e course par la nouvelle unité de l'écurie Gujadhur, Allez Moris, qui s'est imposée avec une facilité déconcertante avec Manoel Nunes, dans un excellent chrono: 1,35,89s sur 1500m.

Nunes a signé un beau doublé lors de cette journée. Plus tôt durant la journée, il avait profité du forfait de Rye Joorawon pour conduire à bon port le super favori de l'écurie Rameshwar Gujadhur, Havana Moon.

L'épreuve d'ouverture a vu la victoire de l'outsider de l'écurie Foo Kune, Unsung Hero (Ramsamy). Très joué (Rs 1 600 à Rs 700), il a pris le commandement après avoir manqué le départ et il a dominé le super favori Nordic Prince, sur lequel Denis Shwartz a été très mal inspiré. Shwartz s'est racheté avec le favori Tyrion Lannister, qui a débuté victorieusement dans la 4e course.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Menelaus (Bhaugeerothee) a permis à l'entraîneur Arveen Nagadoo de signer le premier succès de sa carrière dans l'épreuve de clôture. Finalement, Not In Doubt de l'écurie Mootien a réalisé la passe de deux sous la selle de Ryan Curatolo dans la 3e course.