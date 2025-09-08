Ile Maurice: Bless My Path sous la pluie

6 Septembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Nitin Leckraj

Sous un temps pluvieux, Bless My Path, de l'écurie Preetam Daby, s'est adjugé l'épreuve phare de la 5e journée, ce samedi 6 septembre. Il a profité des malheurs du favori, Goethe (Shwartz), qui a manqué son départ, pour s'imposer au finish sous la selle de Dinesh Sooful. Il a signé au passage sa 8e victoire sur notre turf.

Une des performances de la journée a été réalisée dans la 5e course par la nouvelle unité de l'écurie Gujadhur, Allez Moris, qui s'est imposée avec une facilité déconcertante avec Manoel Nunes, dans un excellent chrono: 1,35,89s sur 1500m.

Nunes a signé un beau doublé lors de cette journée. Plus tôt durant la journée, il avait profité du forfait de Rye Joorawon pour conduire à bon port le super favori de l'écurie Rameshwar Gujadhur, Havana Moon.

L'épreuve d'ouverture a vu la victoire de l'outsider de l'écurie Foo Kune, Unsung Hero (Ramsamy). Très joué (Rs 1 600 à Rs 700), il a pris le commandement après avoir manqué le départ et il a dominé le super favori Nordic Prince, sur lequel Denis Shwartz a été très mal inspiré. Shwartz s'est racheté avec le favori Tyrion Lannister, qui a débuté victorieusement dans la 4e course.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Menelaus (Bhaugeerothee) a permis à l'entraîneur Arveen Nagadoo de signer le premier succès de sa carrière dans l'épreuve de clôture. Finalement, Not In Doubt de l'écurie Mootien a réalisé la passe de deux sous la selle de Ryan Curatolo dans la 3e course.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.