Sénégal: Amadou Ba, un juriste à la Culture

7 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le nouveau ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Amadou Ba, est un juriste de formation et cadre des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (Pastef-Les Patriotes).

Surnommé le "juriste" de Pastef, Ba a d'abord obtenu son DEA en droit à l'Université Cheikh Anta Diop avant de poursuivre ses études en Reims en France où il s'engage dans l'accompagnement juridique des demandeurs d'asile, des sans-abris et des jeunes en situation de précarité.

Mandataire du candidat Bassirou Diomaye Faye à la présidentielle, il est élu député en novembre 2024. Amadou Ba est l'auteur de la proposition de loi interprétative de la loi d'amnistie, finalement invalidée par le Conseil constitutionnel.

Amadou Ba remplace ainsi Khady Diène Gaye qui a occupé le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture depuis avril 2024.

Il hérite d'un département qui a été rattaché à l'Artisanat et au Tourisme, des "activités extrêmement complémentaires", selon les explications du Premier ministre Ousmane Sonko après la lecture des membres du gouvernement.

Amadou Ba va ainsi travailler avec le Secrétaire d'Etat à la Culture, aux Industries créatives et au Patrimoine Historique, Bacary Sarr.

