Sénégal: Diplomatie - Cheikh Niang accueille avec 'gravité' cette 'éminente marque de confiance' placée en sa personne

Dakar — Le nouveau ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Cheikh Niang, déclare accueillir sa nomination comme une "éminente marque de confiance" placée en sa personne.

"À la suite de ma nomination à la haute charge de Ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, je tiens à exprimer ma gratitude la plus profonde à Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République, ainsi qu'à Son Excellence Monsieur Ousmane Sonko, Premier ministre, pour l'éminente marque de confiance placée en ma personne", a réagi, dimanche, M. Niang, à travers un communiqué.

M. Niang remplace Yassine Fall qui devient Garde des Sceaux, ministre de la Justice.

Il dit recevoir "cette distinction avec humilité et gravité", et assure être "pleinement conscient de l'ampleur des responsabilités qu'elle implique et du devoir de loyauté qu'elle commande envers la Nation".

Le diplomate de carrière a également déclaré réaffirmer sa ferme résolution à servir avec fidélité, intégrité et dévouement", ajoutant qu'il ne ménagera aucun effort pour "hisser toujours plus haut l'image et le rayonnement de la diplomatie sénégalaise".

En attendant sa prise de fonction officielle, Cheikh Niang dit se réjouir de la perspective de travailler au sein d'un gouvernement "uni, solidaire et efficace".

Il se dit prêt à contribuer, "dans un esprit de collégialité, de discipline républicaine et de responsabilité partagée, à la pleine réalisation des nobles ambitions de notre pays sur l'échiquier international".

Le nouveau ministre entend aussi s'inscrire dans "la promotion constante des intérêts de la diaspora sénégalaise dans un monde en profonde mutation".

À 67 ans, M. Niang est le troisième ministre des Affaires étrangères de l'histoire du Sénégal issu des rangs des diplomates de carrière la carrière après Seydina Oumar Sy et Mankeur Ndiaye.

Le President Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko ont tiré ce diplomate de sa retraite pour ses compétences reconnues.