Ile Maurice: Nourrir les chiens et chats errants devient un défi

Avec la vie chère qui pèse sur chaque foyer, les dons se font de plus en plus rares. Pourtant, pour des centaines de chiens et chats errants à travers l'île, cela représente une question de survie. L'association Well-Being Of Strays, fondée en 2017 par Manishi Doolub Gaungoo, tire la sonnette d'alarme. Depuis huit ans, ses bénévoles sillonnent le pays pour organiser des Feeding Events, où 100 à 150 chiens sont nourris à chaque sortie. Ils épaulent également de nombreux particuliers qui, à leurs frais, viennent quotidiennement en aide aux animaux abandonnés.

Mais aujourd'hui, l'association peine à maintenir sa routine de solidarité. «Nous dépendons des dons pour poursuivre notre action quotidienne. Nous avons de nombreux sites où nous nourrissons les chiens et les chats, même si nous ne disposons pas d'un refuge.

Nous soutenons aussi les campagnes de stérilisation. Mais nous faisons face à un énorme manque», explique la présidente. Chaque jour, les besoins sont immenses : 100 sacs de riz de 25 kg coûtant Rs 280 l'unité, 10 sacs de croquettes Pongo de 20 kg à Rs 1 400 chacun, sans oublier les boîtes de nourriture humide.

Pour continuer à remplir les gamelles, une cagnotte en ligne a été lancée sur Crowdfund, avec un objectif de Rs 50 000 à récolter en 70 jours. Chaque contribution, même minime, peut faire la différence. Derrière chaque don, il y a un repas assuré, une souffrance soulagée, un animal qui retrouve un peu de dignité. La cause animale a besoin de solidarité, plus que jamais. Car si les chiens et chats errants n'ont pas de voix, ils comptent sur la nôtre... et sur votre générosité.

Dans un autre volet, la lutte contre la surpopulation canine a pris une nouvelle dimension, samedi dernier, avec une campagne gratuite de stérilisation et d'enregistrement des chiens, organisée par la Mauritius Society for Animal Welfare (MSAW) en collaboration avec la municipalité de Beau-Bassin-Rose-Hill. L'événement comprenait des services de stérilisation, de pose de puce électronique et d'enregistrement, ainsi que des adoptions sur place et une démonstration canine animée par le Maurichien et des ONG partenaires.

Le ministre de l'Agro-industrie, Arvin Boolell, a rappelé que la stérilisation, le microchippage et l'adoption sont essentiels pour maîtriser la population de chiens errants et améliorer la santé publique. Il a annoncé que de nouvelles lois rendront bientôt le microchippage obligatoire, assorti de sanctions, et a salué le travail conjoint de la MSAW, de la municipalité et des ONG.

Le Junior Minister Fabrice David a souligné l'importance de recenser précisément les chiens errants. Des technologies innovantes, comme l'utilisation de drones équipés de caméras thermiques, permettront d'identifier et de cartographier rapidement les populations canines pour mieux cibler les campagnes. Le directeur de la MSAW, Tinagaren Govindasami, a confirmé la mise en place d'un programme mensuel de stérilisation, traduisant un engagement ferme en faveur du bien-être animal.