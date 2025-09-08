Ile Maurice: Quand l'or fait briller... la panique

On dit souvent que tout ce qui brille n'est pas or, mais ces derniers mois, il semble que le métal jaune fasse briller autant les cours que... l'inquiétude des acheteurs. Depuis plusieurs semaines, les prix grimpent à un rythme impressionnant et chaque gramme acheté devient une petite course contre le temps.

Les chiffres locaux parlent d'eux mêmes. Le 29 août, le prix était de Rs 5 293 le gramme, et là, en ces premiers jours de septembre, les prix sont les suivants :

1er septembre : Rs 5 382/g

2 septembre : Rs 5 426/g

3 septembre : Rs 5 520/g

Soit une hausse de +4,29 % en seulement quatre jours. Depuis janvier 2025, l'or a grimpé de 40 % sur l'île.

D'après un bijoutier, également l'un des quatre importateurs de lingots d'or : «Cela a fait grimper la demande pour les bijoux de mariage et autres événements. L'incertitude parmi les clients les pousse à acheter de manière paniquée, car le prix de l'or continue de grimper et il est impossible de prévoir jusqu'où il pourrait aller.»

Du côté des investisseurs, cette dynamique est également perceptible : l'or devient une valeur refuge face aux marchés financiers incertains et à un dollar affaibli, tandis que les banques centrales continuent de constituer des réserves, renforçant encore la demande mondiale.

À l'international, plusieurs facteurs expliquent cette envolée. Selon Eugenia Mykuliak, fondatrice et directrice de B2PRIME Group : «Gold has broken $3,500, setting a new all-time high. In my opinion, the main drivers are: a weakening dollar, expectations of the Fed rate cut in September, and growing doubts about the Fed's independence amid mounting political pressure. Altogether, these factors make gold more attractive as a safe place to store money.»

Elle souligne également le rôle des banques centrales : «Countries like China, Turkey, and India continue building reserves, while ETFs have steady inflows. This clearly creates a strong demand that isn't tied to short-term speculation.»

Et côté investisseurs, l'or devient de plus en plus la valeur refuge face à des bons du Trésor américain et un dollar jugés moins sûrs. Selon l'analyste, la prochaine étape pourrait pousser le prix vers 3 600 à 3 800 dollars l'once, avec 4 000 dollars comme sommet réaliste.

Entre la montée rapide des prix locaux, la demande des Mauriciens pour leurs événements et les mouvements internationaux, l'or s'affirme comme une valeur refuge incontournable, mais aussi un marché où la prudence s'impose. Pour les Mauriciens, mieux vaut peut-être anticiper... avant qu'il ne soit trop tard.