Ile Maurice: Tevin Sithanen parle d'allégations «malveillantes» portées à son encontre

Le vendredi 29 août, lors d'une conférence de presse, Gérard Sanspeur, alors Second Deputy Governor démissionnaire de la Banque de Maurice, a confirmé avoir soumis sa démission, dénonçant une ingérence externe dans les affaires internes de la Banque.

Sous la pression des journalistes, il a finalement révélé l'identité de cette personne : Tevin Sithanen, fils du Gouverneur Rama Sithanen, l'accusant d'influencer des processus sensibles tels que les recrutements, les licences bancaires et les appels d'offres.

Face à ces attaques, Tevin Sithanen a réagi publiquement ce samedi 6 septembre via un communiqué officiel. Il y dément catégoriquement les allégations «malveillantes» portées à son encontre, qualifie les tentatives de l'impliquer dans ces conflits de «mauvaise foi», et condamne l'usage d'extraits de ses propos ou communications sortis de leur contexte. Il rejette toute atteinte à son honneur, son intégrité et sa réputation, et se réserve «l'intégralité de ses droits, y compris celui d'engager des poursuites».