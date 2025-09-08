Algérie: Le président Tebboune réserve un accueil officiel à son homologue du Mozambique

6 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a réservé, samedi, au président du Mozambique, M. Daniel Francisco Chapo, un accueil officiel au siège de la Présidence de la République.

Les deux Présidents ont écouté les hymnes nationaux des deux pays et passé en revue des détachements des différentes Forces de l'Armée nationale populaire, qui leur ont rendu les honneurs, avant de prendre une photo souvenir.

Le président de la République du Mozambique, qui effectue une visite de travail en Algérie, en marge de sa participation à la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), s'est recueilli, auparavant, au Sanctuaire du Martyr à Alger, à la mémoire des Martyrs de la glorieuse Guerre de Libération nationale.

Il a, par la suite, visité le Musée national du Moudjahid, où il a reçu des explications sur les différentes étapes de l'Histoire de l'Algérie notamment celle de la glorieuse Guerre de libération nationale.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.