Algérie: Le président Tebboune réserve un accueil officiel à son homologue du Mozambique

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a réservé, samedi, au président du Mozambique, M. Daniel Francisco Chapo, un accueil officiel au siège de la Présidence de la République.

Les deux Présidents ont écouté les hymnes nationaux des deux pays et passé en revue des détachements des différentes Forces de l'Armée nationale populaire, qui leur ont rendu les honneurs, avant de prendre une photo souvenir.

Le président de la République du Mozambique, qui effectue une visite de travail en Algérie, en marge de sa participation à la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), s'est recueilli, auparavant, au Sanctuaire du Martyr à Alger, à la mémoire des Martyrs de la glorieuse Guerre de Libération nationale.

Il a, par la suite, visité le Musée national du Moudjahid, où il a reçu des explications sur les différentes étapes de l'Histoire de l'Algérie notamment celle de la glorieuse Guerre de libération nationale.