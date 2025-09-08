Algérie: Une année charnière de réalisations économiques depuis la réélection du président Tebboune

ALGER — Depuis sa réélection à la magistrature suprême en septembre 2024, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a placé la première année de son deuxième mandat sous le signe des grandes réalisations économiques et sociales, concrétisées par la réception de projets structurants traduisant la volonté de bâtir une économie nationale forte et résiliente, à même de hisser l'Algérie au rang des pays émergents.

Au cours de cette période, plusieurs projets stratégiques ont été inaugurés par le président de la République dans divers secteurs, renforçant les acquis nationaux et le poids économique du pays, et ce, malgré un contexte international et régional marqué par de fortes incertitudes.

Parmi les réalisations phares figurent les grandes usines de dessalement d'eau de mer, destinées à sécuriser l'approvisionnement en eau potable de plusieurs wilayas et à faire face au stress hydrique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Quatre infrastructures majeures ont ainsi été réceptionnées dans les wilayas d'El Tarf (Koudiet Eddraouche), de Boumerdes (Cap Djinet), de Tipasa (Fouka) et d'Oran (Cap Blanc), chacune dotée d'une capacité de production de 300.000 mètres cubes/jour, auxquelles s'ajoutera une grande usine à Bejaia et dont les travaux sont achevés.

Réalisées en un temps record par des compétences nationales et des technologies de pointe, ces usines sont considérées par le président de la République comme une véritable "fierté pour l'Algérie victorieuse".

Dans le domaine des infrastructures, de nouveaux acquis ont été également enregistrés, notamment avec la mise en service de lignes ferroviaires dans les wilayas du Sud, destinées à relier les zones minières stratégiques aux ports du Nord et à stimuler le développement territorial, tout en favorisant l'émergence de corridors logistiques régionaux en direction des pays voisins.

La ligne ferroviaire Béchar-Abadla, sur une distance de 100 km, inaugurée en avril 2025 par le président de la République, s'inscrit dans le grand projet reliant Béchar à la mine de fer de Gara Djebilet, sur près de 1.000 km.

L'achèvement de cet axe ferroviaire en 2026 devra permettre l'exploitation de ce gisement majeur, qui recèle plus de 3,5 milliards de tonnes de minerai de fer, et ouvrira des perspectives économiques considérables pour le pays.

Le chef de l'Etat, lors de sa visite dans la wilaya de Bechar a également donné le coup d'envoi des travaux du projet de complexe de production de concentré et de boulettes de minerai de fer dans la région de Toumiat, intégré dans le cadre du projet d'exploitation de la mine de Gara Djebilet.

Une action présidentielle orientée vers l'équilibre économique et la dimension sociale

En matière de finances publiques, l'action tracée par le président de la République a permis de maintenir des indicateurs macroéconomiques positifs, notamment la préservation des réserves de change, la stabilité monétaire et le financement des projets structurants, tout en maintenant les transferts sociaux et en évitant le recours à l'endettement extérieur.

Les objectifs fixés visent une croissance économique de 4,5% en 2025, dont 5% hors hydrocarbures, et un relèvement des exportations hors hydrocarbures à 10 milliards de dollars, alors que le produit intérieur brut (PIB) devrait atteindre près de 280 milliards de dollars.

Sur le plan social, le président de la République a veillé à mettre en oeuvre un vaste programme de logements, à procéder à la revalorisation des salaires et à accorder une attention particulière à la sécurité alimentaire, considérée comme un axe stratégique et qui s'est concrétisée, pour la première fois depuis des décennies, par l'autosuffisance totale en blé dur en 2025.

Le développement du tissu national de startups bénéficie également d'un suivi soutenu, avec près de 8.000 entreprises recensées cette année et un objectif de 20.000 d'ici 2029, appuyé par une série de mesures incitatives en faveur de l'innovation et de l'entrepreneuriat des jeunes.

Sur le plan externe, l'agenda du président de la République a été particulièrement dense, marqué par des visites officielles en Mauritanie, au Sultanat d'Oman, en Slovénie et en Italie. Ces déplacements, conjugués à l'accueil de nombreux chefs d'Etat et de gouvernement à Alger, ont permis la conclusion d'accords de partenariat stratégiques, confortant la place de l'Algérie sur la scène régionale et internationale.

L'ensemble de ces acquis, enregistrés en l'espace d'une année seulement depuis la réélection du président M. Abdelmadjid Tebboune, traduisent une détermination politique affirmée à construire une économie forte, équilibrée et durable, répondant aux aspirations légitimes des citoyens et renforçant la position de l'Algérie comme acteur influent dans son environnement régional et international.