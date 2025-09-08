ALGER — La première année du second mandat présidentiel de Monsieur Abdelmadjid Tebboune a été marquée par le parachèvement des grands chantiers lancés en 2019 et la concrétisation sur le terrain de la plupart des ambitions, devenues, dans l'Algérie victorieuse, des réalités palpables en termes de développement national et d'amélioration des conditions de vie des citoyens.

En effet, sous la conduite du président de la République, l'Algérie a franchi de grands pas et réuni toutes les conditions nécessaires à l'ancrage d'une véritable démocratie pluraliste, loin de tout tapage ou folklore médiatique. Aujourd'hui, elle récolte les fruits des réformes engagées par le président de la République, qui s'est attelé à relever le niveau des ambitions et à accélérer le rythme des réalisations pour atteindre l'objectif escompté : "une Algérie victorieuse sur tous les plans".

Ce faisant, l'Algérie a conforté son indépendance politique et économique, tout en consolidant son édifice institutionnel fondé sur la citoyenneté, la démocratie participative et l'Etat de droit, et ce, grâce à l'instauration d'un nouveau modèle de pratique politique reposant sur l'intégrité dans l'action, la rigueur dans la gestion, l'esprit d'initiative et le travail de terrain. Un modèle visant à asseoir un mode de gouvernance axé sur la décentralisation, l'équité en matière de développement, la promotion des services publics et l'amélioration des conditions de vie des citoyens.

Dans un discours prononcé, il y a un an, après sa prestation de serment, le président de la République s'était engagé à "porter l'étendard de la génération des vaillants chouhada de l'Algérie sans jamais dévier de la voie" pour "une Algérie victorieuse grâce à son grand peuple et à sa jeunesse".

Incarnant cette vision clairvoyante, la jeunesse algérienne est aujourd'hui pleinement impliquée dans la gestion de la chose publique, grâce aux instances constitutionnelles nouvellement créées et aux réformes ayant fait de la promotion de la participation politique des jeunes une priorité stratégique.

D'ailleurs, les citoyens commencent à percevoir un changement positif notable dans plusieurs secteurs, comme l'avait fait remarquer le président de la République lors de sa dernière entrevue avec les médias nationaux. Il avait, à cette occasion, réaffirmé que l'Etat était déterminé à poursuivre la mise en oeuvre de tous les programmes tracés pour conforter son indépendance politique et économique, tout en maintenant son caractère social afin de préserver la dignité des citoyens.

A cet égard, les acquis réalisés en matière de préservation de la dignité des citoyens et d'amélioration de leurs conditions de vie ont été consolidés grâce aux courageuses décisions politiques prises dans ce sens, dans le giron de la stabilité et du dialogue permanent et direct avec les citoyens et leurs représentants.

Perpétuant la louable tradition qu'il a instaurée en faveur d'un dialogue direct avec les acteurs de la scène nationale, le président de la République a reçu nombre de responsables de partis politiques au siège de la Présidence de la République, rencontré les directeurs et représentants des médias nationaux et présidé la Rencontre Gouvernement-walis et la deuxième Rencontre nationale avec les opérateurs économiques, placée sous le slogan "Algérie 2025, année de la réussite économique".

Les succès et les acquis économiques réalisés ont reçu les éloges des institutions internationales et régionales spécialisées. En effet, l'Algérie a réalisé un taux de croissance parmi les plus élevés dans le bassin méditerranéen, grâce à la grande dynamique de l'économie nationale, portée par la croissance, la diversification des ressources, la maîtrise des grands équilibres et le développement de ses infrastructures.

Sur le plan diplomatique, cette année a été marquée par la consécration de la politique ancrée et de la vision globale en faveur de l'élargissement et de la diversification des partenariats en dehors des cercles traditionnels, dans le cadre d'une approche pragmatique fondée sur les intérêts mutuels.

Cela s'est traduit par les visites officielles effectuées par le président de la République dans des pays frères et amis, en vue d'incarner la dimension africaine, arabe et méditerranéenne de l'Algérie et d'étendre ses partenariats stratégiques à l'Europe.

L'Algérie a également ouvert grand la voie à ses frères africains en examinant les moyens de renforcer la coopération avec des pays pivots, dont les dirigeants ont effectué des visites en Algérie, couronnées par la signature d'importants accords qui ont vocation à étendre le partenariat avec ses pays.