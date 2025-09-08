Afrique: IATF - Le plaidoyer du président de la République en faveur d'une Afrique unie et forte à la Une de la presse nationale

ALGER — La presse nationale a consacré sa Une du samedi au discours du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, prononcé à l'ouverture de la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), dans lequel il a plaidé pour une Afrique unie, forte, et influente.

Dans ce cadre, le quotidien El Moudjahid a mis en avant le discours du président de la République lors de la "grandiose" cérémonie d'ouverture de l'IATF 2025 tenue jeudi dernier au Centre international des conférences, sous le titre "Ferveur africaine en Algérie", soulignant que ce discours "restera sans nul doute l'un des plaidoyers majeurs cristallisant l'engagement constant de l'Algérie en faveur d'une Afrique unie, forte et influente".

Le journal a mis en exergue l'appel du Président la République à "réparer les injustices historiques envers l'Afrique et à permettre au continent de prendre la place qui lui sied dans l'économie mondiale", affirmant sa conviction profonde que "l'Afrique représente l'avenir", grâce à sa jeunesse.

Pour sa part, le quotidien "Echaâb" a souligné que le discours "historique" du Président de la République a contenu "des messages forts et des signaux audacieux" posant "les bases d'une décision africaine souveraine et d'une renaissance globale", tout en mettant en exergue la présence de marque de Chefs d'Etat et dirigeants de pays frères et amis lors de la cérémonie d'ouverture.

Pour ce quotidien le discours "n'était pas un simple événement protocolaire, mais une déclaration stratégique globale traçant une feuille de route pour l'avenir de l'Afrique dans un monde troublé", soulignant que "le président de la République avait livré un diagnostic précis fondé sur des données et des chiffres concrets, mettant en évidence la marginalisation et l'exclusion dont souffre le continent malgré sa richesse".

Le quotidien "Horizons" a, quant à lui, passé en revue les principaux axes de ce "message fort" du président de la République, dans lequel il a plaidé pour le renforcement du rôle du continent sur la scène internationale, l'accélération de l'intégration continentale à travers la mise en oeuvre effective de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) et la valorisation de ses immenses ressources.

"El Massa" a titré, de son côté, son édition de ce samedi "L'Afrique, c'est l'avenir", en mettant en relief le plaidoyer du président de la République pour une Afrique "forte et refusant la marginalisation", où il a livré "une analyse réaliste et objective de la situation actuelle du continent", tout en soulignant que "l'Afrique n'est pas un champ d'essais pour les armes étrangères" et que "ceux qui veulent stopper l'immigration clandestine doivent aider le continent à investir et à créer des emplois pour sa jeunesse".

"Le Soir d'Algérie", dans son édition de samedi intitulée "L'Afrique au coeur d'Alger", a mis en avant l'importance du discours prononcé par le président de la République, affirmant que "l'avenir de l'Afrique repose sur sa jeunesse", tout en exposant les efforts de l'Algérie en faveur de l'intégration africaine.

Sous le titre "Fédérer les efforts pour sortir de la marginalisation", El Watan a mis en lumière l'engagement de l'Algérie, réaffirmé par le président de la République, pour une Afrique forte, estimant que "l'Algérie est plus que jamais tournée vers l'Afrique".

De son côté, le quotidien "El Khabar" a considéré que le président de la République avait, à travers ce discours, tracé une feuille de route pour faire entendre la voix indépendante du continent, relevant que la cérémonie d'ouverture, qui s'est tenue en présence de 13 dirigeants africains ainsi que de grandes personnalités du continent, "s'est hissée à un niveau politique et économique inédit, reflétant le rôle croissant de l'Algérie au sein de sa région".

Le quotidien "Echorouk El Youmi" a mis en avant, dans son édition intitulée "L'Algérie géante aux yeux des Africains", les messages politiques et économiques contenus dans le discours présidentiel, porteur d'une vision ambitieuse pour l'avenir du continent et sa place dans le monde.