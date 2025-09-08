Algérie: IATF 2025 - Le CMDA réunit à Alger une centaine d'investisseurs de la diaspora

ALGER — Une centaine d'investisseurs établis à l'étranger se sont retrouvés, vendredi à Alger, à l'initiative du Conseil mondial de la diaspora algérienne (CMDA), en présence du Secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la Communauté nationale à l'étranger, Sofiane Chaïb, et le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine El-Mahdi Oualid.

Réuni dans le cadre de la Journée africaine de la diaspora, elle-même inscrite au programme de la quatrième édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), qui s'étale à Alger du 4 au 10 septembre, le CMDA, représenté par son fondateur Karim Zeribi et sa présidente Farida Ghezali, a tenu à marquer sa présence à Alger, à travers ses membres, résolus à mettre leur pierre à l'édifice et contribuer au développement de la mère Patrie l'Algérie.

Dans son allocution, M. Sofiane Chaïb a, d'abord, "salué l'initiative opportune de création du CMDA", lancé, selon lui, au moment où "nos compatriotes font l'objet d'attaques sans précédent nourries par les discours extrémistes et xénophobes".

M. Chaïb a fait remarquer que le lancement du CMDA "intervenait à un moment crucial marqué par l'aspiration profonde des membres de notre communauté partout dans le monde à se structurer et à s'organiser sous différentes formes afin de jouer pleinement leur rôle de dignes représentants de l'Algérie dans le pays d'accueil".

A ce titre, poursuit le secrétaire d'Etat, "le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui accorde une grande importance à la communauté nationale à l'étranger et qui a oeuvré pour la constitutionnaliser comme une partie indissociable de la Nation, ne cesse d'appeler ses membres à contribuer au développement national, à s'organiser et à se structurer aussi pour être des acteurs reconnus dans les pays où ils sont établis".

Après une courte intervention de Mme Farida Ghezali, qui a présenté le CMDA (créé en 2023), Karim Zeribi a pris le relais pour souligner l'"engouement des Algériens, présents dans tous les domaines à travers le monde, où ils sont près de 7 millions, dont 5 millions en France, à contribuer au développement de leur pays", annonçant la création prochaine d'une structure à Alger dédiée à la diaspora nationale.

L'objectif étant de faciliter et d'accélérer la réalisation des projets, pour générer ensuite, des "Success Stories" et mieux communiquer sur les réussites de l'Algérie, cette structure, a poursuivi M. Zeribi, aura entre autres missions, d'"accompagner tous les porteurs de projets issus de la diaspora, de leur faciliter l'accueil, l'orientation et l'aide à la concrétisation des projets en aidant à affiner les "business plans", à prendre des rendez-vous avec les organismes bancaires ou l'Agence algérienne de promotion de l'investissement".

Evoquant la nécessité de "ne plus laisser les autres dénigrer l'Algérie et ses grandes réalisations", le fondateur du CMDA a affirmé avec force, qu'il était "crucial que le récit de l'Algérie soit raconté par ses propres enfants", d'où la pertinence des "Success Stories" qui, selon lui, "mettent en avant les réussites et adoptent des perspectives positives".

La volonté de positiver l'Algérie étant exprimée, Karim Zeribi a évoqué la création imminente de plusieurs antennes du CMDA, notamment à Montréal (Canada), aux Etats-Unis (Washington, New York, San Francisco), à Londres, à Doha, une cinquantaine en France et une au Parlement européen (pour la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg), afin de structurer la communauté algérienne et arriver à créer un "lobby algérien" pour exercer une "diplomatie d'influence", a-t-il dit.

Également appelée à faciliter l'exportation de produits algériens de qualité partout dans le monde, la diaspora, a-t-il assuré, est "disposée à mettre en pratique l'ensemble de ces initiatives et devenir une vraie force organisée et structurée, portée par une belle aventure humaine, la compétence de ses membres et le soutien des autorités.