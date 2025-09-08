Algérie: Beach-volley - L'Algérie sacrée championne arabe chez les messieurs, les dames obtiennent le bronze

6 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

BEYROUTH — La sélection algérienne masculine, composée de Mohamed Guellouch et Mohamed Essouaadi, a remporté la 30e édition du Championnat arabe de beach-volley, disputée du 2 au 5 septembre à Batroun (Liban), après sa victoire en finale face au duo marocain Sufiane El Gharouti - Saber Anas (2-0 : 21-15, 21-14).

La médaille de bronze est revenue à l'équipe du Qatar, représentée par Mahmoud Ahmed et Seif Eddine, tandis que le Liban a terminé à la 4e place.

Chez les dames, la paire algérienne composée de Melissa Soualmi et Ikram Hussein, a décroché la médaille de bronze.

Cette édition, marquée par une forte participation arabe et une ambiance festive sur les plages de Batroun, a été saluée par l'Union arabe de volley-ball et la Fédération libanaise, organisatrice de l'événement.

Grâce à cette victoire, l'Algérie confirme son statut de nation montante du beach-volley arabe, quelques mois après avoir brillé lors des compétitions continentales.

