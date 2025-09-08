Algérie: Le Festival international de Danse contemporaine en septembre, la Palestine invitée d'honneur

6 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le 13ème Festival international de Danse contemporaine se déroulera à Alger, du 18 au 22 septembre, sous le thème: "Hymne à la Paix", avec la participation de troupes d'Algérie et de huit pays étrangers dont la Palestine, invitée d'honneur, selon un communiqué des organisateurs.

Prévu au Théâtre National Mahieddine-Bachtarzi, ce bel événement proposera un programme riche et varié, qu'animeront des troupes de Chine, Syrie, Sénégal, Russie, Mexique, Espagne, Italie et de la République Tchèque et d'Algérie (pays hôte).

Les danseurs et ballerines de tous les pays participants éblouiront le public avec diverses performances et danses contemporaines, conçues dans diverses chorégraphies avec beaucoup de créativité.

La participation de la Palestine comme invitée d'honneur et à laquelle un hommage sera rendu, constituera une "fenêtre culturelle riche, diversifiée, vibrante et libre", qui laissera "une empreinte profonde" pour que sa culture "demeure présente sur la scène mondiale", ajoute le communiqué.

Le Festival international de Danse contemporaine est une "passerelle d'échanges et de dialogue entre l'Algérie et les différents pays du monde" et un espace de "rencontres, de partage et du vivre-ensemble", peut-on encore lire, sur le document de présentation de cet événement annuel.

Sous le slogan "Hymne à la Paix", cette 13e édition s'inscrit dans la démarche continue de faire de la culture un langage commun et universel.

En plus des spectacles artistiques programmés, trois ateliers de formation seront organisés, ainsi qu'une conférence académique, animée par des spécialistes de la danse contemporaine des pays participants.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

