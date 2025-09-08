Algérie: IATF 2025 - 'Empreintes Africaines', une exposition collective de 18 plasticiens d'Algérie et d'autres pays africains

ALGER — Le pavillon "Gourara" de la SAFEX à Alger abrite l'exposition artistique, "Empreintes Africaines", inscrite au programme des Journées créatives africaines "CANEX 2025", organisées dans le cadre de la Foire Commerciale Intra-Africaine (IATF 2025) prévue à Alger du 4 au 10 septembre.

Dix-huit artistes plasticiens de différentes générations, issus d'Algérie et de divers pays africains, participent à cette exposition collective, dont, Chinelo Oramah (Nigéria), Ali Boukhalfa (Algérie), Gladys Kalichini (Zambie), Zineb Al Shia Mansour (Mauritanie), Rashid Diab (Soudan), Mohamed Abou El Naga (Egypte), Leila Shili (Tunisie) et Mandisa Buthelezi (Afrique du Sud), entre autres.

Dans des styles et des techniques variés, les artistes présentent, des oeuvres qui mettent en valeur la richesse du patrimoine matériels et immatériels africain, offrant au regard du visiteur les clés permettant de percer les mystères des traditions populaires et déchiffrer les messages esthétiques et humanitaires portés par le Continent africain.

L'exposition "Empreintes Africaines", inaugurée jeudi lors de l'ouverture de la 4e IATF, est organisée avec la contribution du Festival culturel international de l'Art contemporain et de l'Agence algérienne pour le Rayonnement culturel (AARC), sous l'égide du ministère de la Culture et des Arts.

Cette exposition collective s'inscrit dans le cadre du programme des Journées créatives africaines "CANEX 2025", qui visent à mettre en avant les industries culturelles et créatives algériennes et africaines, et encourager les talents africains dans les divers domaines de la création.

"Empreintes africaines" n'est pas seulement un titre, mais une expression d'un profond sentiment d'appartenance au continent africain" et "un continent qui a fait face à des défis et des crises tout au long de l'histoire, mais qui s'est toujours relevé grâce à la résilience de ses peuples et à la créativité de ses artistes", précisent les organisateurs.

Elle représente également, poursuivent les organisateurs, "un dialogue ouvert entre les expériences et les visions, entre la mémoire et l'ambition, affirmant que l'art est un langage commun entre les peuples et un moyen de montrer sa capacité à éclairer les chemins de la vie".

Ces belles poésies des formes et des couleurs "reflètent la force de l'art comme un espace qui transcende les divisions, et une voix capable de transformer la douleur en beauté, la lutte en créativité, et la différence en harmonie.