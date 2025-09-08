Algérie: Vague de chaleur sur Alger et Boumerdes, pluies orageuses sur plusieurs autres wilayas du pays

6 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Une vague de chaleur affectera, samedi, les wilayas d'Alger et Boumerdes, alors que des pluies orageuses sont attendues sur d'autres wilayas du pays, indique un Bulletin météorologique spécial (BMS), émis par l'Office national de météorologie.

De niveau de vigilance "jaune", le BMS canicule concerne les wilayas d'Alger et de Boumerdes qui connaîtront une hausse sensible des températures, de samedi à 6h00 au lendemain, dimanche, à 6h00, précise la même source.

Pour ce qui est des pluies orageuses, elles sont attendues sur les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam, Souk Ahras, Laghouat, Beni-Abbes, Bordj Bou Arreridj, M'sila, Tiaret, Mila, Oum El Bouaghi, Tébessa, Guelma, Tindouf, Annaba, Constantine, Sétif, Djelfa, Skikda, Khenchela, Biskra, Jijel, El Bayadh, Batna, Naâma, El Tarf, Adrar et Béchar ; la validité du BMS étant de 15h00 à 21 h00 durant la journée du samedi.

